Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România. Maria Chițu și Albert Oprea aduc punctul decisiv în proba de ștafetă. „Sunt șanse să plece un Faimos!”

Războinicii 22:18, iun 12, 2021 Autor: Loredana Dobre

Războinicii sparg gheața și își adjudecă prima victorie în această săptămână la Survivor România. Maria Chițu și Albert Oprea au făcut o echipă bună în proba de ștafetă jucată împotriva Ralucăi Dumitru și a lui Zanni de la Faimoșii.

Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România

Tabela de marcaj arată 10-9 pentru Războinici, după un meci tensionat decis în proba de ștafetă. Războinicii câștigă imunitatea și obligă Faimoșii să facă nominalizări.

Echipa Războinicilor

Maria Chițu: Sunt foarte bucuroasă. Pot să spun că e cel mai important punct, pentru că e punctul care ne dă șansa să rămânen în formula asta. M-am simit foarte prost la jocul trecut de ștafetă si acum m-am revanșt. Mi-a plăcut traseul, finalul și abia aștept să avem un final liniștit.

Albert Oprea: Sunt foarte bucuros că amrevenit după câteva jocuri de stat pe bară. Mi-am dorit să joc să văd cum mă prezint. Am deschis scorul și am ajuns la 4-0, au recuperat Faimoșii, dar am le-am spus celor din echipă că e singura șansă să dăm tot ce e mai bun din noi. Îi mulțumesc Mariei, pentru că astăzi mi-a dat o șansă foarte mare. Vreau să-i felicit pe Faimoși, dar astăzi noi am fost mai buni.

Faimoșii, dezamăgiți de înfrângerea din meciul pentru imunitate

E cel mai importat punct pe care l-am adus aici în cinci luni de zile. Sunt șanse să plece și un Faimos.

Șansele ca un Războinic să părăsească competiția Survivor România la finalul săptămânii s-au înjumătățit. Faimoșii trimit un membru al echipei în cursa pentru votul publicului și riscă să rămână în cinci.

Raluca Dumitru

Raluca Dumitru: Nu a fost o zi foarte bună pentru mine. Finalul nu m-a avantajat. Îmi pare rău că nu i-am oferit șansa lui Zanni să ajungă la final. Sunt dezamăgită de mine.

Zanni: Vreau să-i spun Ralucăi că deși e aici de foarte puțin timp nu a avut nimeni așteptări de la ea. Părea o lady. Sunt mândru de ea și o vom folosi la toate ștafetele. A fost doar o zi în care nu a ajuns la final. Mă bucur că intru cu ea la ștafetă. Astăzi nu a am reușit să intru, dar ea e de apreciat. Fetele au făcut tot ce au putut. Maria este o față foarte complexă, completă. Aici iar mi se face dor de Ana, că nu mai aducea ea atâtea puncte. Azi am dat tot ce am putut, ce o fi o fi.

Faimoșii

Ștefan Ciuculescu: Starea de noapte îmi aduce aminte de un meci important.Am simțit la fiecare pas pe acest traseu ritmul tobelor din Giulești. Astăzi Dumnezeu s-a întors cu fața la mine și s-a demonstrat treaba asta.