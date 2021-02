Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România. Noii concurenți fac spectacol total în Dominicană. Sorin: „Aduc puterea și forța de care aveam nevoie!”

In articol:

Războinicii au câștigat primul meci de imunitate din această săptămână la Survivor România, cu scorul de 10-8. Noii concurenți, Szidonia Szasz, Romina Geczi și Marius Crăciun, au făcut diferența și de această dată.

Concurenții noi din echipa Războinicilor au echilibrat balanța între cele două tabere. După o serie de cinci victorii ale Faimoșilor, echipa albastră pare că își revine și este mai puternică ca niciodată. Războinicii au câștigat meciul de recompensă, dar și primul joc pentru imunitate.

Războinicii vor avea parte de un consiliu pentru nominalizare liniștit, în timp ce Faimoșii vor face propuneri pentru eliminare. Sorin este în culmea fericirii pentru victoria echipei sale și spune că cei trei concurenți noi fac o treabă extraordinară pe traseu.

„Am promis că aduc minim două puncte, mă bucur că echipa mea a câștigat. Strategia a mers, facem strategia din timp până ajungem la traseu și acolo se fac câteva schimbări. În ultima vreme ne iese foarte bine. Au contat foarte mult acești trei oameni care au venit. Pe lângă vibe și aduc puterea și forța de care aveam nevoie. Asta s-a văzut pe acest traseu și pe cel anterior, unde nu am ce să spun, aruncă ca un băiat, extraordinat de bine”, a spus Sorin.

Maria: A fost o probă pentru cel care a aruncat. Mă simt învingătoare pentru echipă, nu pentru mine, Mă bucur că am câștigat ca unitate.

Romina: Mă bucur de fiecare dată când pot să aduc puncte echipei. Îmi pare rău că nu l-am adus și pe celălalt. Mă bucur că am câștigat imunitatea.

Faimosii au pierdut meciul de imunitate[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacția Faimoșilor după ce au pierdut meciul de imunitate la Survivor România

Faimoșii sunt dezamăgiți că nu au reușit să câștige primul meci de imunitate din această săptămână și speră ca data viitoare să învingă Răăboinicii. „Din păcate nu pot să mă abucur pentru punctele pe care le-am adus, pt că am pierdut. Preferam să pierd eu și să câștigăm ca echipă.

N-a mers, am fost în deficit numeric. Îi felicit pe Războinici, îmi cer scuze în general dacă am făcut glume cu ei, am vrut să-i descurajez pe final și să nu o ia nimeni personal. Sper să câștigăm al doilea meci de imunitate măcar”, a declarat Culiță Sterp.

Andreea: Nu mă gândesc la punctul adus, ci la cele două puncte pierdute. Nu sunt descurajată, pentru că știu că nu am forță. Nu am avut așteptări și nu sunt dezamăgită. Pentru mine nu a fost o surpriză, de când am văzut proba mi-am dat seama că nu voi aduce puncte acolo.

Roxana: Am închis ochii, am luat exemplu Elenei, să nu văd. I-am auzit pe băieți care m-au susținut. E normal să vrei să lupți până la capăt, îmi pare rău că nu am adus punct și am pierdut jocul de imunitate. Felicitări tuturor, știu că a tras toată lumea.