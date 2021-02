Războinicii câștigă meciul de comunicare la Survivor România 2021. Echipa învingătoare are parte de un premiu special

In articol:

Încă un meci marca Survivor România a ținut telespectatorii cu sufletul la gură. Faimoșii și Războinicii s-au confruntat în meciul pentru comunicare, ce are miza cea mai importantă pentru concurenți.

Războinicii câștigă meciul de comunicare la Survivor România

Războinicii au reușit să-i învingă pe Faimoși într-un meci de infarct, cu

multe răsturnări de situație. În cele din urmă, albaștrii s-au impus cu scorul de 10-8 și au câștigat un premiu special. Ei vor citi mesaje de la familie, într-un ansamblu special.

După ce au suferit mai multe înfrângeri în fața Faimoșilor, lucrurile par să arate din ce în ce mai bine pentru Războinici. Ei susțin că se completează reciproc, iar asta îi ajută în meciurile din Dominicană.

Mellina: Vreau să mulțumesc echipei mele, pentru că atunci când nu are cineva o săptămână bună, își revine altcineva. Efectiv ne completăm unii pe ceilalți. Vă iubesc, echipă, sunteți prietenii mei, îmi place să împărtășesc cu voi experiența asta, de agonie și extaz. De data asta de extaz.

Alin: Îmi doream cu toată încrederea și toată dragostea să aduc punctul 10.

Această victorie este a tuturor și nu a mea.

Majda, in lacrimi dupa ce a pierdut proba de comunicare la Survivor Romania[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacția Faimoșilor după înfrângerea în meciul de comunicare Survivor România

Faimoșii sunt dezamăgiți că nu au reușit să se impună în fața Rzăboinicilor în meciul de comunicare, care are o miză foarte important. În aceste condiții, concurenții din echipa roșie nu vor citi mesaje de la familie, deși, spun ei, acest lucru le-ar fi dat mai multă putere să ducă mai departe lupta pentru supraviețuire din jungla Dominicană.

Majda: De obicei știu să pierd, nu-mi place să dezamăgesc echipa. Îmi pare rău că nu am adus puncte și că nu pot să citesc mesajele apropiaților, de la copilul meu sau iubitul meu. Sunt o fire competitivă și chiar dacă la un moment dat m-am accidentat, am luptat până la capăt. Cu siguranță o să ne remontăm și vom merge la luptă cu fruntea sus.

Culita, suparat dupa ce a pierdut meciul de comunicare la Survivor România 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

Culiță: E prima dată la Survivor când mi-am dorit așa mult să câștigăm. E prima oară când am plâns, e prima oară când am fost dezamăgit de mine, de jocul ăsta în sine. Mi-aș fi dorit să vorbesc cu familia, noi suntem foarte apropiați, voiam să vorbesc cu nevasta mea, cum îi crește burta. Sper ca la celelalte jocuri de comunicare să vorbesc cu ei și să-mi iau puterea de care am nevoie.