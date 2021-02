Războinicii câștigă meciul de imunitate în fața Faimoșilor, după proba decisivă de ștafetă la Survivor România. Andrei Dascălu aduce punctul câștigător echipei albastre. „Îmi place să joc cu cei mai buni!”

In articol:

Cel de-al doilea meci pentru imunitate din această săptămână de la Survivor România a fost câștigat de Războinici, cu scorul de 10-9. Andrei Dascălu, noul concurent din echipa albastră, a adus punctul câștigător și a primit totemul pentru imunitate.

Faimosii in lacrimi dupa ce au pierdut[Sursa foto: Captură KANAL D]

Războinicii câștigă meciul de imunitate în fața Faimoșilor

După ce au pierdut primul meci de imunitate și au fost nevoiți să facă nominalizări, Războinicii pot merge la consiliul de eliminare liniștiti. Totuși, șansele ca Musty, Războinicul care a primit cele mai multe voturi din partea echipei sale, să plece din competiție rămân de 50%. Este rândul Faimoșilor să facă nominalizări.

Citeste si: Cine este Andrei Dascălu de la Survivor România. Războinicul este campion la box în Anglia

„Cel de-al doilea joc de imuniatate al săptămânii de la Surviror România s-a terminat cu ștafeta și cu victoria Războinicilor, cu scorul de 10 la 9. Vreau să felicit ambele echipe pentru cum au luptat pe traseu. Acest meci a avut de șapte ori egal. Felicitări Faimoșilor. Felicitări, Războinicilor ”, spune prezentatorul emisiunii Survivor România.

Citeste si: O asistentă medicală de la Spitalul „Marius Nasta” din București a murit după doza de rapel- bzi.ro

Reacții după victoria Războinicilor

Starlin este cel care a ținut echipa în joc, după ce a câștigat în confruntarea directă împotriva lui Sebastian Chitoșcă, și a egalat scorul la 9.

Proba de ștafetă a fost cu noroc pentru Războinici, în cele din urmă.

Citeste si: Musty de la Survivor România, mărturisiri dureroase. Fratele lui Kamara suferă cumplit pentru mama sa: „Este foarte greu să mă gândesc la...”

Starlin: A fost un moment epic. Eu sunt războinic până la capăt. Nu mă interesează dacă pic sau mor pe traseu.

Pentru asta sunt aici. Când am plecat am simțit că pot aduce puncte. Prima oară am pierdut din vina mea și am avut grijă să nu repet greșeala. Știam că dacă obțin punctul respectiv toată familia se va ridica.

Andrei: Am luat și al doilea punct și mă bucur că echipa și-a pus baza în mine și am reușit să iau punct. Îmi place să joc cu cei mai buni, deși am pierdut la primul joc, am reușit astăzi să aduc două puncte.

Citeste si: Legătura neștiută dintre Alin Sălăjean și Albert Oprea de la Survivor. Ce îi apropie pe cei doi Războinici: „Am riscat chestiile astea...”

Războinicul Andrei Dascălu a obținut totemul pentru imunitate, după ce a obținut pucte valoare pentru echipa sa. „Pentru că a adus două puncte echipei sale și finalul i-a venit mănușă, și a reușit să ducă imunitatea echipei sale, în invit pe Andrei aici. Tu primești totemul pentru imunitate pentru echipa ta. Miza jocului de astăzi este reprezentată de provizii. 2 kilograme de orez, 1 de linte, 3 ouă pentru fiecare și 500 de grame de ulei. Faimoșii primesc jumătate din cantitatea de provizii”, a mai anunțat Daniel Pavel.