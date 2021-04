Războinicii câștigă o super recompensă la Survivor România. Jador, în culmea disperării: Sunt un ratat!

In articol:

Primul meci al săptămânii la Survivor România a fost adjudecat de Războinici. Punctul final a fost decis la proba de ștafetă, unde s-au confruntat Sindy și Starlin din echipa albastră și Elena Marin, alături de Jador, de la Faimoși.

Războinicii câștigă meciul de recompensă la Survivor România

Concurenții din echipa albastră au câștigat o recompensă râvnită în competiția din Dominicană. Ei se vor bucura de câte un hamburger, dar și de o priveliște de vis. Vera Miron și Maria Chițu, noile concurente de la Războinici, au intrat în competiție cu noroc pentru colegii lor.

Starlin: Nu-mi place ștafeta. Prima oară când am intrat cu Zanni m-am grăbit. Nu mă bucur că n-am câștigat eu, ci că a câștigat echipa.

Sindy: Sunt foarte fericită, atât de mult mi-am dorit acel hamburger. Trec printr-o perioadă grea, am nervi. Am avut o mică problemă la traseu, că m-am agățat de acel stâlp, dar mă bucur că am reușit să aducem punctul final.

Vera Miron: Mă bucur foarte mult că am putut să aduc două puncte echipei.

Sunt fericită că fac parte din această echipă, îmi doresc să aduc mai multe puncte și să-mi fac echipa mândră.

Faimosii au pierdut la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Faimoșii pierd o recompensă importantă la Survivor România

Sălbaticii sunt dezamăgiți că nu au reușit să câștige premiul pus în joc în meciul de recompensă. După ce a jucat proba de ștafetă, Jador spune despre sine că este un pierzător.

Elena Marin: E dezamăgitor, frustrant, toți am dat tot ce am putut. A lipsit o fracțiune de secundă, focusul de final și nu a fost să fie. Am avut încredere în mine și jador, dar astăzi nu a fost să fie.

Jador: Sunt un ratat. Aș fi schimbat traseul. Nu-mi găsesc scuze. Și cu piciorele rupte bat toate mascotele de aici

Raluca Dumitru: Nu mă simt bine, nu am câștigat și îmi pare tare rău. Sper să fiu mai bună pe traseu data viitoare.

Un alt premiu important câștigat de Războinici este o vizită la maimuțe și o gustare, după ce publicul Survivor România a decis în proporție covârșitoare că pictura făcută de albaștrii a fost mult mai reușită decât cea a Faimoșilor.