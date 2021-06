Războinicii câștigă o super recompensă la Survivor România. Maria Chițu: „Mi-am dorit-o foarte mult!”

Războinicii 22:03, iun 17, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Războinicii au început săptămâna la Survivor România cu o victorie spectaculoasă în meciul pentru recompensă. Punctul decisiv s-a jucat în proba de ștafetă, în care s-au confruntat Elena Marin și Ștefan Ciuculescu de la Faimoși, împotriva Mariei Chițu și a lui Andrei Dascălu de la albaștrii.

Războinicii câștigă recompensa la Survivor România

După ce au condus la scorul de 9-5, Războinicii au fost egalați de Faimoși, care au trimit meciul în proba decisivă. Tabela de marcaj arăta la final 10-9 pentru concurenții din echipa albastră.

Citeste si: TOP Survivor România 2021. Cine sunt cei mai buni concurenți din Dominicană. Elena Marin, pe primul loc la Faimoși. Ce poziție ocupă Zanni

Maria Chițu, Albert Oprea, Andrei Dascălu și Marius Crăciun se vor bucura de o masa completă la un restaurant din Dominicană și vor înota cu delfinii.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Maria Chițu: Este una dintre recompensele pe care mi-am dorit-o foarte mult, să înot cu delfinii.

Sunt mândră de echipa mea și abia aștept să ne bucurăm de recompensă.

Andrei Dascălu: Mă bucur că am câștigat astăzi. Am dat totul pe traseu. Mă bucur că Maria a făcut aceeași chestie. Faimoșii și-aurevenit și am fost în dubii când am intrat la ștafetă. Singura chestie care ne mai alină sunt victoriile, pentru că e din ce în ce mai greu. Ne gândim la familie, iar victoriile ne fac fericiți. Mă bucur din suflet că am câștigat și sper să avem parte de multe victorii.

Faimoșii, înfrângere grea la Survivor România

Echipa formată din Elena Marin și Ștefan Ciuculescu nu a reușit să aducă punctul în proba de ștafetă. Fostul fotbalist spune că este sătul de scuze și o atacă astfel indirect pe colega lui, care nu a făcut o figură bună în meciul pentru recompensă.

Citeste si: Logodnicul Elenei Marin și Cucu, față în față. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Faimoasa în Consiliu: "E afectată pentru că e ironizată..."

Faimoșii

Elena Marin : Sunt dezamăgită, îmi pare foarte rău că am pierdut. De multe ori o fracțiune de secundă face diferența, important e să fim unul lângă celălalt. Îmi pare rău că mi-am dezamăgit echipa, am simțit că au fost foarte dezamăgiți. Îmi pare rău că îi dezamăgesc pe cei de acasă și sper să mă îmbunătățesc și să fiu din ce în ce mai bună.

Ștefan Ciuculescu: Aș vrea să încep cu altceva. Am două luni și o săptămână și am auzit milioane de scuze. Să terminăm odată cu scuzele, că ne doare nu știu ce, că sunt moleșit. Nu. Atunci când vrei să obții ceva pentru echipă rupi traseul și spargi finalul. Nu te mai interesează nimic. Numai asta am auzit de când sunt în competiție. În suflet ar trebui să ne doară cel mai tare.