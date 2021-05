Războinicii câștigă primul meci de imunitate la Survivor România, după unificarea echipelor. Andrei Dascălu, în formă de zile mari: „Am dat 100%!”

In articol:

Războinicii și-au adjudecat victoria în primul meci de imunitate al săptămânii la Survivor România, după ce echipele s-au unificat, iar concurenții conviețuiesc împreună în același camp.

Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România 2021

Albaștrii și-au adjudecat imunitatea la Survivor România în fața Faimoșilor, cu scorul de 10-6. Războinicii vor avea parte de un consiliu de nominalizare liniștit și se vor întoarce în camp cu proviziile puse în joc. Acestea constau în câte 4 kilograme de orez, făină, cartofi și jumătate de litru de ulei. Sălbaticii vor împărți între ei doar jumătate din cantitate.

Războinicii

Războinicii sunt fericiți că traseul li s-a potrivit, însă unul dintre aceștia a strălucit în acest meci pentru imunitate. Andrei Dascălu a fost în formă maximă la Survivor România și și-a condus echipa spre victorie.

„ Astăzi finalul a fost în favoarea mea. S-a nimerit fix cu unul dintre traseele mele preferate. Am dat sută la sută și concentrare maximă la final. Mă bucur că am câștigat astăzi și avem șanse să terminăm săptămâna în aceeași formulă. Felicit echipa pentru că toți au tras. Mă bcuur că avem un consiliu linisttit”, a spus Andrei Dascălu.

Albert Oprea: Sincer, după petrecere am fost cam moleșit.

Nu am avut emoții pentru meci, dar m-am enervat după ce am pierdut un punct cu Ștefan. Felicit toată echipa, mi-au plăcut maxim. Dacă o ținem tot așa, nu are cum să nu mergem pe drumul pe care ni l-am propus.

Echipa Războinicilor

Maria Chițu: Mi-a plăcut traseul, deși mi-a pus probleme mari. Nu sunt foarte mulțumită de mine. Suntem moleșiți, ne-am relaxat în ultimul timp. Ne-am revenit și am dat fiecare tot ce am putut.

Faimoșii, înfrângere dureroasă la Survivor România

Vedetele pierd imunitatea la Survivor România și vor face nominalizări pentru eliminare. Faimoșii susțin că doar câteva secunde i-au despărțit de victorie în acest meci.

Ștefan Ciuculescu: Mi-e greu să vorbesc pentru că ultimele rezultate nu sunt în favoarea noastră deloc. La prima intrare m-am complicat, pentru că am vrut să încep cu ce e mai greu. La celelalte două intrări am început cu ce e mai ușor și am terminat cu ce e mai greu, așa am adus două puncte echipei mele. Atât s-a putut. Dacă eram puțin mai atenți puteam aduce mai multe puncte. Îmi pare rău că nu am adus imunitatea în dreptul noastru. Sper să ne-o adjudecăm pe a doua.

Elena Marin: Speram și voiam foarte tare să câștigăm. Am plecat cu energie bună din câmp. Astăzi a făcut o fracțiune de secundă diferența. Am ajuns într-o etapă a competiției când contează fiecare secundă. Sper să câștigăm mâine imunitatea.

Zanni de la Faimoși

Zanni: Au fost fracțiuni de secundă. Am avut punctul în mâna, la primul punct mi s-a blocat cubul. M-am ofticat, asta este. Eu mă bucur că am mai învățat ceva pe traseu și că fac față traseelor. Eu sunt din ce în ce mai șubred. Mă bucur că am făcut față la înot și îmi pare rău că am pierdut proviziile alea.