Războinicii, dărâmați de înfrângere, la Survivor România! Mellina a izbucnit în lacrimi: „Mi-e foarte greu, nu sunt bine!”

Războinicii de la Survivor România au pierdut cel de-al doilea joc de imunitate al săptămânii în fața Faimoșilor. Echipa albastră a primit cu greu această înfrângere, cu toții fiind extrem de afectați după ce au aflat că vor fi obligați să nominalizeze din nou un coechipier.

Războinicii, primele declarații după înfrângerea de la Survivor România 2021

Starlin: Suntem ok, avem o relatie buna, nu avem cearta, dar e o lipsa de concentrare la final destul de mare. Din pacate, azi trebuie sa miscam pomul si unul dintre fructe trebuie sa cada. Nu se intampla, nu ne concentram. Ii vad pe Faimosi ca intra pe traseu cu chef, cu furie. Noi intram meticulos. De ce?! De ce nu intram mereu cu chef? Vreau sa castig pentru chipa si asta nu pot aici. Cu Morosanu sunt in fata, cu Culita deja sunt in fața.

Mellina: Mi-e foarte greu sa vorbesc, imi pare rau ca am pierdut si aceast joc de imunitate. Imi pare rau ca nu reusim sa ne concentram la final. Va pleca cineva de la noi, asta este jocul... Nu sunt foarte bine emotional, nu stiu ce sa zic. M-a consumat.. Trec printr-un moment ciudat. Am mai trecut si o sa mai trec pentru ca stiu ca sunt un om foarte sensibil, de asta scriu muzica, sa scot din mine emotii. Sunt foarte emotiva din orice lucru, soarele asta ma da pe spate, de asta nici nu pot sa imi sutin echipa. Imi pare rau ca dupa foarte mult timp nu am reusit sa aduc macar un punct, nu mi s-a mai intamplat de foarte mult timp. Asta e Survior, nu stiu ce sa zic, sunt fara cuvinte.

Andrei: Cand am intrat la ultimul punct am zis ca Faimosii au un avantaj foarte mare în fața noastră și nu vreau să pierd ultimul punct la intrarea mea. Sorin a fost cu mine si m-a motivat si inainte sa spui 3 2 1 am zis ca nu am cum sa pierd. Cu totii speram sa castigam azi. O sa ne rarim, o sa avem un om in minus si pe partea cealalta sper ca ne vom intari si vom fi mult mai buni de saptamana viitoare.

