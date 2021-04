Războinicii, front comun împotriva lui Albert Oprea. Apel către public. „Nu merită să fie pe primul loc. Votați corect!”

In articol:

Albert Oprea are parte de un consiliu de nominalizare tulburat, după ce Războinicii au pierdut jocul de imunitate la Survivor România.

Războinicii, în război deschis cu Albert Oprea la Survivor România

Albert Oprea este luat în colimatoriu de colegii săi în consiliul de nominalizare, pentru că este preferatul publicului, deși are performanțe slabe în competiție. Războinicii îi reproșează că le promite susținătorilor săi că se va concentra mai bine pe trasee, însă nu aduce puncte echipei.

Primul care a decis să vorbească despre frustrările albaștrilor a fost Andrei Dascălu, care susține că Albert Oprea nu merită să fie pe locul 1 în topul preferințelor publicului. Mai mult, el face apel către telespectatori să voteze corect și să nu se lase influențați de foștii colegi de echipă care au fost eliminați de la Survivor România.

„Pe parcurs am văzut că Albert nu face nicio schimbare, am înțeles prima oară când a ieșit favorit. Probabil pentru că persoanele dine echipă au sărit pe el și asta a prins la public, care a vrut să-l ajute. Am fost bucuros pentru el, dar când a început să promita chestii, în sensul că nu a adus puncte, nu s-a integrat în echipă, și nu le-a făcut..

Rog publicul de acasă, nu sunt gelos, să voteze corect și sper ca voturile acelea să nu fie influențate de persoane care au plecat și se înțelegeau mai mult cu el. Rog publicul să voteze corect, altfel se pierde sensul emisiunii. Când văd că cineva din echipă nu merită să ajungă pe locul întâi și publicul de acasă îl susține, îmi pierd motivația. Mulți din echipa asta ar merita locul unu și locul doi. Nu știu ce a văzut publicul în el”, spune Andrei Dascălu.

Războinicii, apel către publicul Survivor România

O altă voce din echipa Războinicilor care nu vede în Albert Oprea un învingător este Marius Crăciun. Acesta este revoltat pentru că, după părerea lui, nu toată echipa trage la aceeași intensitate la meciuri.

„Am tot sperat că se va schimba pentru că promite că va da tot ce poate și că va aduce puncte. Când îi spunem cu ce greșește el spune că își asumă și face aceeași greșeală de mai multe ori. Nu am văzut o implicare, pentru că șție că e susținut de cei de acasă. Cei care tragem echipa la victorie suntem caii de la căruță și el stă. Nu am nimic personal cu el, dar vrem ca toți să tragă la același nivel”, a declarat Marius Crăciun.

Războinicii la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

La fel de nemulțumit de voturile publicului este Sorin Pușcașu, care susține că cei care îl votează pe Albert Oprea sunt în realitate influențați de prietenii acestuia din competiție, care însă au fost eliminați de la Survivor România.

„El e singur aici pentru că nu știe să se integreze. Eu cred că el este votat de niste oameni care sunt influențați. El nu a fost niciodată favorit până acum șase săptămâni. Dacă ne uităm cine a ieșit atunci din competiție, sunt oamenii care au format cu el un grup. El nu merită. Publicul care vede ce trebuie în competiția asta trebuie să ajute oamenii care merită să meargă mai departe”, a declarat Sorin Pușcașu.