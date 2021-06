Războinicii încheie săptămâna la Survivor România cu o victorie spectaculoasă. I-au nimicit pe Faimoși în meciul de comunicare: „Sunt mândru de echipa mea!”

In articol:

Războinicii întrerup duminică seria de trei victorii consecutive ale Faimoșilor și încheie săptămâna cu o victorie în palmares. Ei s-au impus în meciul de comunicare cu scorul de 10-4.

Războinicii câștigă comunicarea la Survivor România

Concurenții din echipa albastră au reușit să-și învingă adversari pentru prima dată în această săptămână la Survivor România. Un Războinic va părăsi competiția din Dominicană în această seară, însă înainte de acest eveniment cu toți se vor bucura de premiul pus în joc în meciul de comunicare.

Citeste si: Maria Chițu explică de ce nu mai aduce puncte pentru echipa Războinicilor la Survivor România 2021. „Am fost dezamăgită!”

Războinicii

Războinicii vor avea parte de convorbiri telefonice cu prietenii lor cei mai buni, pentru prima oară de la debutul concursului.

Marius Crăciun: Am simțit foarte bine traseul, mi s-a potrivit foarte bine și aruncarea de la final. M-am rugat mult la Dumnezeu să aduc puncte. Îmi doaream mult să comunicăm cu cei de acasă și să o luăm de la capăt cu energie proaspătă. Sunt mândru de echipa mea și le-am dovedit că trecem peste orice discuție.

Îmi felicit echipa.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Adelina Damian: A contat foarte mult comunicarea dianintea jocului, când ne-am spus tot ce aveam de spus. Este ultimul joc în această formulă de cinci și sunt bucuroasă că l-am câștigat. Mă bucur că am câștigat comunicarea. Mă bucur pentru colegii mei care sunt de cinci luni aici, este important pentru ei să le audă vocea prietenilor.

M-am bucurat astăzi de Survivor cum n-am mai făcut-o niciodată.

Citeste si: Cine este Adelina Damian de la Survivor România 2021, sezonul 2. Concurenta face parte din echipa Războinicilor

Echipa Războinicilor

Andrei Dascălu: Mă simt foarte bine, mă bucur că n-au fost tensiuni astăzi la joc și am demonstrat că suntem o echipă indiferent de probleme.

Faimoșii, înfrângere greu de digerat la Survivor România

Mă bucur că am câștigat jocul de astăzi, măcar unul am câștigat și noi. Cel de comunicare este cel mai important, aveam nevoie să vorbesc cu cineva. Sper să aud numai de bine și că toate sunt bine acasă.

După trei jocuri câștigate în această săptămână, Faimoșii acceptă greu înfrângerea din jocul de comunicare. Pentru unii dintre concurenții, meciurile care au drept miză discuții cu familiile sau prietenii lor sunt cele mai importante.

Elena Marin: Sunt, tristă, sunt fără vlagă. Sunt aici de cinci luni de zile. Ai nevoie de un mic semn de acasă, să știi că totul e bine și cineva drag se gândește la tine. Mi-am dorit toată săptămâna să câștigăm fiecare joc și am reușit până astăzi. Îmi aduce tristețe și dezamăgire.

Ștefan Ciuculescu de la Survivor România 2021 are o mamă celebră. Faimosul a încercat să-i calce pe urme

Faimoșii

Ștefan Ciuculescu: Am intrat încrezător, am adus primul punct. Îmi pare rău că mi-am dezamăgit colegii, pentru că spuneam că va fi finalul meu, însă realitatea a fost alta. Am intrat de patru ori și am adus un singur punct. Îmi pare rău față de echipă și față de cei care mă susțin. Atunci când își pune echipa bazele în mine nu mă ridic la așteptările pe care ei le au față de mine. Pot să promit că a fost prima și ultima oară când s-a întâmplat așa ceva.