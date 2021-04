Războinicii întrerup seria de cinci victorii consecutive a Faimoșilor și câștigă imunitatea la Survivor România. Vedetele fac nominalizări:„E cel mai nașpa consiliu!”

In articol:

După o serie de cinci înfrângeri în fața Faimoșilor, Războinicii reușesc să câștige cel de-al doilea meci de imunitate al săptămânii la Survivor România!

Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România

Albaștrii s-au impus în fața adversarilor cu scorul de 10-6, după ce au suferit o înfrângere rușinoasă în primul meci de imunitate cu scorul de 10-5.

Traseul a fost unul cu apă, iar Faimoșii consideră că sunt dezavantajați de fiecare dată când sunt astfel de obstacole.

Citeste si: Logodnicul Elenei Marin ne-a dezvăluit cel mai mare secret al Faimoasei de la Survivor România 2021! Exclusiv

Războinicii au o rată de succes mai mare când vine vorba de traseele cu apă. Starlin spune că și-a dorit victoria mai mult ca niciodată, pentru a le demonstra Faimoșilor că nu sunt de neînvins.

„Mă simt super bine, m-am culcat cu gândul la traseu. Am vrut să nu mai fiu protagonist la consiliu, ci spectator. Mi-am dorit și le-am cerut celor din echipă și lui Dumnezeu și ne-a dat. Foarte bine mă simt!”, a spus Războinicul.

Sindy: Ne bucurăm foarte mult, în sfârșit după atâtea înfrângeri. De acum e un nou început de victorii!

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Citeste si: Sindy o demască pe Mellina la Survivor România. Războinica spune cuvinte dure despre „Furnicuță”: „Are o invidie!”

Marius Crăciun: Mă simt foarte bine că am ajutat la victoria echipei. M-am bucurat doar după ce am câștigat, vreau să îmi revin, am făcut un pas înainte pentru concentrarea la final. A fost un traseu care m-a avantajat.

Faimoșii, prima înfrângere după cinci victorii consecutive

Suntem pregătiți să avem un consiliu liniștit.

Înfrângere dureroasă pentru Faimoși, după o serie spectaculoasă de victorii în fața Războinicilor. Vedetele s-au oprit la cinci meciuri câștigate la rând și au pierdut jocul pentru imunitate. Cătălin Moroșanu admite că este dezavantajat de traseul cu apă, însă susține că toți membrii echipei au dat ce au avut mai bun pe traseu.

„Nu a fost traseul nostru. Am încercat din toate puterile să aducem punct. Nu m-a avantajat pentru că sunt greu, nu a fost traseul meu. Dezavantajează echipa traseele cu apă, la cele de pământ suntem buni, aici avem o mică problema. Ne asumăm acest consiliu de nominalizare. Nu avem ce să ne reproșăm, nu a fost să fie, mergem înainte”, a spus luptătorul.

Războinicii întrerup câștigă imunitatea la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Cine este Sindy, noua concurentă de la Survivor România. Războinica vrea să facă ravagii în Dominicană

Sebastian Chitoșcă: Astăzi am pierdut două puncte, mi le asum, nu a fost ziua mea, deși la final am dat destul de bine. Mă corectez pe viitor, nu mă mai plâng. Mă aștept să fiu în față la acest consiliu, nominalizarea o primesc cu fruntea sus. Toți am dat pe traseu ce am putut, astăzi a fost ziua lor.

Ana Porgras: Nu ne avantajează un traseu pe apă, dar ne-am demonstrat că suntem mai buni și că am câștigat de mai multe ori. Nu a fost finalul nostru astăzi.

Jador a recunoscut că acest consiliu de nominalizare este unul dintre cele mai grele de la debutul competiției Survivor România. „Nu a fost finalul nostru sau am gândit noi că dacă e traseu cu apă o să pierdem. E cel mai nașpa consiliu de când sunt aici”, a spus Faimosul.