Războinicii își iau revanșa și câștigă jocul de volei la Survivor România. Miza meciului este fabuloasă

Războinicii își iau revanșa și se impun în fața Faimoșilor în cel de-al doilea meci de recompensă din această săptămână la Survivor România.

Războinicii câștigă recompensa la Survivor România

Jocurile sunt dedicate unificării echipelor în Dominicană.

Deși nu au jucat des volei, albaștrii au câștigat în două seturi meciul și nu le-au dat nicio șansă Faimoșilor. Războinicii și-au adjudecat premiul ce constă în perne și saltele pentru fiecare membru al echipei.

Andrei Dascălu: Nu știam că mă pricep la volei, am jucat de două ori în viața mea, la mișto cu perietenii. Le-am spus colegilor că dacă nu merge cu boxul, sigur am un loc într-o echipă de volei. Abia aștept să dormim confortabil.

Echipa Războinicilor

Adelina Damian: Am simțit presiunea jocului foarte intens. Am atins mingea o singură dată, dar e bine când nute pricepi să stai în banca ta. M-am bucurat de joc și am fost la impresie artistică.

Faimoșii pierd recompensa cu zâmbetul pe buze la Survivor România

Deși au pierdut premiul pus în joc în cel de-al doilea meci de recompensă din această săptămână la Survivor România, Faimoșii sunt bucuroși și se bucură de fiecare moment în Dominicană.

Sebastian Chitoșcă: Mă simt foarte mișto. Tot aud aici în echiapă că eu n-am jucat, de parca alții au jucat. Nu ne pricepem. Suntem slabi. Felicitări, Războinicilor, să dormiți bine cu capul pe pernă. Avem motive să fim bucuroși.

Zanni: Mi se pare mai ușor să comentez de pe margine. Mi-am dat seama cum e pe teren. M-a enervat Cosmin, mi-a dat teroare pe tușa. Tot îmi spunea să iau mingea, eu am lăsat-o. M-am distrat foarte mult.

Faimoșii

Faimoșii și Războinicii se unesc în competiția din Dominicană

Evenimentul unificării va fi marcat de mai multe surprize pentru Faimoși și Războinici. Prezentatorul emisiunii Survivor România anunța concurenții că vor avea parte de o petrecere, la care vor participa îngrijiți ca acasă.

„Urmează săptămâna unificării. O etapă nouă, o etapă în care veți începe ziua cu jocuri surpiză. Jocuri care o să vă stimuleze diferit față de ce s-a întâmplat până acum. Veți avea ocazia să faceți o serie de lucruri după care tânjiți atât de mult și e vorba despre acele lucruri esențiale, însă veți face duș. Vă veți spăla părul, spălat pe dinți și toată suita de îngrijire corporală. La Survivor vine la momentul unificării”, anunța Dan Pavel.