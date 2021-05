Războinicii își iau revanșa și câștigă o recompensă mult râvnită la Survivor România. Adelina Damian aduce în premieră punctul victoriei. „Rar am simțit o așa bucurie!”

In articol:

Războinicii reușesc să încheie cu bine una dintre cele mai nefericite săptămâni de la debutul competiției Survivor România. După ce au pierdut ambele meciuri de imunitate, albaștrii se consolează cu un premiu dulce.

Războinicii au câștigat meciul de recompensă la Survivor România

La finalul acestei săptămâni, un Războinic va fi eliminat din competiția Survivor România. Înainte să plece, concurentul se va bucura de o recompensă consistentă în Dominicană.

Echipa albastră a reușit să se impună cu scorul de 10-7 în fața Faimoșilor și să-și adjudece premiul ce constă în șapte deserturi pentru fiecare Războinic. Mai mult, învingătorii păstrează locul de dormit de pe insulă, care are mai multe dotări decât cel din junglă.

Echipa Războinicilor

Adelina Damian a adus pentru prima oară de la intrarea în competiție punctul decisiv care a adus victoria Războinicilor.

a spus concurenta.

Adelina Damian și Albert Oprea

Albert Oprea: Mă bucur am putut să ajut echipa și dacă am adus trei puncte și a câștigat echipa e perfect. Dacă tot am pierdut jocurile de imunitate să facem să terminăm săptămâna cu o recompensă.

Faimoșii, dezamăgiți după ce au pierdut recompensa la Survivor România

Am avut o discuție aseară după consiliu să lăsăm deoparte totul și să lăsăm certurile, s-a râs în câmp și s-a cântat, iar asta s-a văzut la joc. Cel mai important e că am luat recompensa, că aveam nevoie de așa ceva. Avem și insula și sacii de dormit, a fost o zi bună!

Sălbaticii nu se vor bucura de premiul dulce pus în joc, însă sunt consolați de faptul că în această săptămână nu există riscul ca cineva din echipa roșie să părăsească competiția.

Faimoșii

Andreea Lodb ă: Eu sunt foarte supărată că am pierdut ultimul punct. Știu că fiecare dintre noi și-ar fi dorit să degustăm dulciuri și să schimbăm campul pe insulă. Ceea ce ne ridică moralul e că nimeni nu pleacă de la noi.

Ștefan Ciuculescu: Am intrat și am pierdut două puncte decisive, îmi asum înfrângerea. Îl felicit pe Albert pentru ziua lui bună. Sperăm că va fi pentru ultima dată. Să ne gândim bine ce avem de făcut în continuare.

Cu ocazia sărbătorilor Pascale, Faimoșii și Războinicii au parte de o surpriză fără precedent la Survivor România. Concurenții se vor bucura de o masa tradițională de Paște și vor primi mesaje video de la familiile lor.