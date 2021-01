Razboinicii, victoriosi aseara la „Survivor Romania”; Astazi, de la 20:00, urmeaza batalia pentru Imunitate!

Razboinicii au castigat aseara meciul de recompensa cu un scor covarsitor pentru adversarii lor, de 10-4. Batalia s-a dat pe un traseu dificil, pe care concurentii erau nevoiti sa-l traverseze in echipe de cate doi, purtand o targa pe brate, pe care erau asezate cuburi. Finalul necesita indemanare si coordonare, iar Razboinicii s-au dovedit asi la aruncatul betelor in cos. A existat si un moment cheie in echipa Faimosilor, acela in care Cosmin Stanciu (ajutat de Jador) a adus cel de-al patrulea punct coechipierilor, dandu-le speranta ca sorta le-ar putea fi favorabila

in joc. Realitatea a fost insa alta.

Frustrarea acumulata la incasarea infrangerilor i-au facut pe faimosi sa mai izbucneasca, notabile fiind reactiile lui Catalin Morosanu care le-a cerut, in stilul inconfundabil si in repetate randuri, faimosilor sa se concentreze la final, partea din traseu care le-a pus cele mai mari probleme celor din echipa rosie.

Victoria le-a adus razboinicilor portii generoase de paste cu sos, dar si un bonus, alimente atat de necesare: 1 kilogram de linte, jumatate de kilogram de faina si cate un pahar cu lapte fiecarui razboinic. La jocul de mima au excelat tot Razboinicii (cu un scor de 4-2), iar solutiile gasite de concurenti pentru a exprima cuvintele de pe lista de concurs au fost o sursa permanenta de glume si rasete in ambele echipe.

In aceasta seara, urmeaza un joc extrem de intens cu miza uriasa: imunitatea. Faimosii par sleiti de puteri, cu moralul zdruncinat, dupa jocuri pierdute consecutiv. Iar Razboinicii sunt tot mai puternici si mai uniti. Vor reusi faimosii sa intoarca rezultatele in favoarea lor?

Nu pierdeti, in aceasta seara, la Kanal D, de la 20:00, o noua confruntare teribila, intre Faimosi si Razboinici, la „Survivor Romania”!