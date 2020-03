Războinicul Cristian a fost eliminat de la Survivor, după ce el și coechipierul lui, Andrei, au fost trimiși în fața publicului.

Mama lui a fost invitată la FanArena și a intrat în direct pentru a oferi primele declrații despre eliminarea fiului ei.

a spus mama lui Cristian, jucătorul de la Războinici care a fost eliminat din show.

Războinicul Cristian de la Survivor, la FanArena prin videocall

În direct, la FanArena, prin videocall a intrat și Războinicul Cristian, proaspăt eliminat de la Survivor.

„Sunt bine, fericit, nu sunt suparat ca am ieșit”, a spus fostul concurent.

”Mă bucur de vreme. Sincer, ma si asteptam să fiu eliminat, cum am spus am vorbit și cu Andrei, departe de ochii tuturor, am vorbit ca indiferent de cine va pleca, cel care va ramane, va trebui sa ajunga cel putin pana in finala Survivor. Am mare increde in el. Pe mine experienta Survivor m-a schimbat f oarte mult”, a mai transmis fostul concurent, evidențiind faptul că nu îi poartă pică lui Andrei, deși a spus despre el că a făcut, alături de noii concurenți, strategia care l-a eliminat pe el din joc.

„Promit, mama, ca nu o sa mai fac figuri la mancare si o sa mananc absolut tot ce imi dai tu”, i-a transmis Cristian de la Războinici mamei lui.

, a mai spus fostul concurent de la Survivor.