Războinicul Musty de la Survivor România, primele declarații după eliminare! „Toți am încercat să vorbim cu Albert, să-l apropiem de noi”

Musty a fost eliminat de la Survivor România, după ce a fost votat de Albert Oprea, preferatul publicului. Războinicul a intrat în direct prin videocall, în emisiunea Ștefeta mixtă din platoul WOWbiz.ro și a vorbit despre ce se întâmpla, de fapt, în tabăra echipei.

„Mă simt foarte bine. Survivor este o aventură minunată și foarte grea. Mă simt extrem de bine cu tot ce s-a întâmplat”, a declarat Musty, care spune că a părăsit competiția împăcat cu el.

Unul dintre gesturile care au atras atenția la finalul Consiliului de eliminare a fost cel al lui Musty în momentul în care Albert a vrut să-l îmbrățișeze, dar el i-a dat doar mâna.

Concurentul a părăsit competiția după ce Albert a fost declarat favoritul săptămânii și l-a propus pe el spre eliminare, pe criterii sportive. Acum, după ce a părăsit show-ul, el a vorbit despre grupurile formate în echipa Războinicilor.

„Din păcate, nu erau chiar alianțe, pentru că în momentul în care au ieșit o mare parte din a doua gașcă s-au stricat. Nu trebuia să se întâmple așa ceva. Eu de la început am încercat să aduc pe toată lumea în camp, din prima zi în care am ajuns ne-am unit toți, dar după un timp am văzut să vedem anumite detalii și să ne îndepărtăm.

Încă de dinainte să înceapă jocul am călătorit cu Alin, am fost lângă el mereu, de când am pornit de acasă. Am dormit cu el în primele zile, înainte să intrăm în joc, am petrecut cu el două zile, ne povesteam foarte multe chestii. Cumva m-am legat de el ca prima persoană pe care o cunoșteam și când am ajuns în camp și în joc, el a fost prima persoană care a vrut să ajute în tot, am avut încredere în el și lucrurile s-au schimbat din mers și m-a dezmaăgit. Au fost niște principii pe care eu nu le susțineam și a fost o dezamăgire foarte mare, nu ură sau supărare”, a spus Musty de la Survivor România, după eliminare.

După ce Sorin a fost unul dintre favoriții publicului, acum Albert a fost cel mai votat de cei de acasă, spre surprinderea tuturor.

„Nu se vede nici zece la sută din ce trăim noi acolo. Noi trăim și am trăit multe chestii complicate și, din păcate, s-au format niște tabere. Din păcate, la un moment dat s-a spart tabăra noastră, o echipă care chiar era foarte unită. Eu țineam mult la Alin, când am văzut că unele chestii nu erau ok, m-am supărat pe el și asta a dus la o ceartă de la care nu mai era cale de întoarcere. Eu așteptam să se rezolve chestia asta dintre noi, dar nu mai era cale de întoarcere pentru că se formase ceva neplăcut”, a mai spus Musty de la Survivor România 2021.

Musty de la Survivor România 2021, despre relația echipei cu Albert

„Am vorbit mult cu Albert. Când au plecat Alin, Marilena, Roxana, noi am încercat să-l apropiem cumva de noi, dar el era setat pe ce avea de făcut el cu Alin și alte persoane. El se bloca, rămânea în gânduri. Când pierdea puncte era blocat, nu mai știa ce să facă. Jocul ăsta de 70 la sută psihic și 30 la sută sportiv. Când ai pierdut partea psihică, te afectează la joc.

Toți am încercat să vorbim cu el, să fie mai concentrat. E foarte bun pe traseu, dar s-a dovedit că atunci când a plecat Alin, Albert a picat foarte jos. Nu a adus multe puncte de când a plecat Alin, asta l-a afectat. Nu trebuia să ne demonstreze nouă, ci lui”, a mai adăugat Musty.

Fostul concurent din tabăra Războiniclor a mai adăugat și că, după plecarea lui Alin, el, Sorin și Starlin au reușit să aducă mai multe puncte. Discuțiile în contradicotriu din tabără erau un stres în plus, care îi afectau și în momentul în care ajungeau pe traseu.