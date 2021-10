Razboiul divelor la “Bravo, ai stil! Celebrities”; Conflictul stilistilor reizbucneste, iar Madalina Pamfile este cea vizata

Madalina Pamfile 22:21, oct 7, 2021

O noua editie a celui mai iubit show de fashion din Romania, “Bravo, ai stil! Celebrities”, incepe in aceasta seara cu un conflict care a mocnit inca de la inceputul competitiei, in centrul acestuia fiind chiar Madalina Pamfile. Desi nu este impotriva regulamentului emisiunii ca tinerele sa aiba ajutor de specialitate din partea stilistilor, in conceperea outfiturilor purtate in show, iata ca unele dintre cele care marturisesc ca nu au apelat la ajutor in acest sens se razvratesc.

Ruxi este cea mai vocala in acest sens si o ia in colimator pe Madalina Pamfile, sagetile pline de reprosuri nu contenesc. Ruxi se tine tare pe pozitii si declara ca isi creeaza singura fiecare tinuta vestimentara purtata pe podiumul de la “Bravo, ai stil! Celebrities”.

“Fiecare face ce vrea, cum vrea si se imbraca cum poate… Lumea nu ma crede ca nu am stilist, dar nu ma deranjeaza asta… Ca am, ca nu am, eu tot imi fac treaba”, spune Ruxi.

Recunoscand ca si-a usurat munca apeland la ajutorul specialistilor in fashion, Madalina Pamfile spune ca nu este singura care are ajutor si ca nu ar trebui pusa la zid de celelalte contracandidate pentru acest lucru.

“Eu mi-am usurat aceasta munca, dar si tu, la randul tau, la inceputul competitiei, ai zis ca ai pe cineva care te ajuta ”, spune Madalina, facand referire la Ruxi.

Ce au de spus juratii despre acest conflict iscat printre concurente si cum se vor finaliza aceste discutii intre acestea veti putea afla urmarind editia din aceasta seara a emisiunii “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata la 22:30, la Kanal D!