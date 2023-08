„Războiul e aici, la ușa noastră” Șeful salvamarilor a ajuns primul la explozia din Costinești și a alertat autoritățile! Ce a găsit când a ajuns acolo?!

In articol:

În urmă cu câteva ore s-a dar alarma la malul Mării Negre, după ce o mină a explodat la mal, în fața unui hotel din stațiunea Costinești. Din primele informații, zona a fost închisă, și a reieșit faptul că nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale în urma exploziei, chiar dacă bucăți din stâncile de la mal au ajuns pe marginea digului.

Șeful Salvamarilor a ajuns primul la locul exploziei

Primul care a ajuns la locul incidentului a fost șeful Salvamarilor. Iată ce a declarat!

Turiștii au avut parte de o sperietură groaznică în această dimineață, după ce o mină a explodat la malul mării, în fața unui hotel din Costinești. Potrivit primelor informații, nu au existat victime, însă impactul a fost unul destul de puternic. Prima persoană care a ajuns la locul incidentului Nicu Serafim, şeful echipei de Salvamari din Costineşti. Se pare că tot el a fost cel care a sunat la 112 și a alertat autoritățile, relatează Ziarul de Constanța.

Citește și: El este Eric, tânărul care a ajuns pe masa de operație, după ce a fost lovit de un skijet în Eforie Nord. Mama băiatului scoate la iveală detalii cutremurătoare. Ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul tragediei: "Îl țin semi-adormit"

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

„Era în jur de ora 9 și ceva, pe plajă când am auzit o bubuitură puternică, fum. Inițial, am crezut că de la hotel o butelie de gaz a explodat. S-a zguduit tot pământul. Am venit încoace să vedem ce se întâmplă. Era un domn care spunea că l-a asurzit și că îl dor urechile, fiind în apropiere. Sunt urme de arsură pe pietrele alea, noi am sunat de fapt 112, să vină ISU, să vină pompierii. E ceva fără precedent, nu ne-am mai întâlnit cu asemenea caz. Sigur era mină marină, altceva ce să bubuie în apă? Războiul e aici, la ușa noastră", a declarat Serafim pentru sursa citată.

Experții au anunțat că vor mai exista astfel de evenimente

Analistul militar și realizatorul TV Radu Tudor a comentat incidentul petrecut în această dimineață la malul mării și a explicat care sunt posibilele cauze și consecințe ale exploziei. Acesta este de părere că vor mai exista astfel de evenimente, având în vedere că Rusia a transformat Marea Neagră în zonă de război.

Citeste si: “Suntem în 2023! Nu mai este o rușine să te desparți!” Prima declarație a Cristinei Șișcanu, în privința zvonurilor despre divorțul de Mădălin Ionescu!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții lui Robbie Robertson, liderul trupei The Band- radioimpuls.ro

Citește și: Program Ziua Marinei 2023: Vezi ce evenimente se vor desfășura la Constanța și în București pe 15 august

„Astfel de incidente au existat și vor mai exista. Au fost amplasate mine marine în fața porturilor ucrain ene, pentru a împiedica invadatorii ruși. Furtunile sau curenții marini pot desprinde aceste mine din ancorajul lor și, din zona bazinului de nord al Mării Negre, minele ajung în apele litorale românești. Important este ca aceste mine să nu ajungă în zonele foarte populate ale țărmului românesc. Trebuie să înțeleagă populația că, în condițiile în care Rusia a transformat Marea Neagră în zonă de război, sunt posibile și astfel de incidente. Dacă mina a explodat în larg, fără să producă victime, este cea mai importantă veste", a spus la Antena 3 CNN analistul militar Radu Tudor.