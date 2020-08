Trei minori au fost batuti cu bestialitate

Patru frați din Bârlad, în vârstă de 13, 15, 17 și 21 de ani, au trecut prin momente de coșmar în propria casă, după ce au fost atacați de către patru indivizi, care i-au agresat până i-au băgat în spital pe trei dintre aceștia. Se pare că micuții se aflau singuri acasă în momentul în care agresorii au intrat peste ei.

Totul s-a petrecut din răzbunare, după ce în seara cu pricina, mai exact pe 13 august, fata de 15 ani s-ar fi certat în parc cu o altă fată din grupul bătăușilor. Răzbunarea a fost una de-a dreptul sângeroasă, căci copiii au fost loviți atât de grav încât cel mai mic dintre frați, în vârstă de 13 ani, a ajuns de urgență la spital cu testiculele zdrobite. Și ceilalți frați ai săi, în vârstă de 17 și 21 de ani au ajuns la spital cu răni destul de serioase provocate de bătăile încasate. În momentul de față, polițiștii i-au identificat pe agresori, care s-au ales cu două dosare penale.

Ecaterina, Alexandru, Dragos (minori) si David (21 ani) erau singuri acasă în momentul în care mai mulți indivizi au intrat peste ei în casă și i-au bătut cu bestialitate. Potrivit primelor informații, agresorii au între 35 si 37 de ani, iar după spusele unui unchi de-al celor patru frati care au fost victimele unei răzbunări crunte, totul s-a întâmplat după un schimb de replici cu o minorã dintr-o familie de etnie rromã. Fratele cel mare, David, i-a apãrat pe cei doi frati mai mici, iar asta i-a enervat la culme pe frații mai mari din familia fetei cu care se certase sora lor, Ecaterina.

„Au intrat peste cei patru copii care erau singuri acasã, mama lor fiind plecatã la o rudã cu treabã. Au fortat usa, au intrat cu bâte, sãbii si cutite, erau patru bãrbati de 35 si 37 de ani, care locuiesc prin zonã. Au început sã-i batã pe copii, iar celui mic de 13 ani, pur si simplu i-au zdrobit testiculele. Pe toti i-au bãtut, inclusiv pe fata de 15 ani. Am fost anuntati si imediat am venit la fata locului, am sunat la 112 si am chemat politia. Toti cei 4 copii au ajuns la spitalul din Vaslui, rãniti. Acum suntem la politie la Bârlad, unde dãm declaratii”, ne-a precizat unchiul copiilor.

„Diagnosticul pentru minorul de 13 ani este << edem scrotal traumatic>>, pentru fata de 15 ani <<plãgi si escoriatii faciale, echimoze, policontuzii corporale prin agresiune>>, pentru cel de 17 ani <<plãgi tãiate multiple membre superioare bilaterale, echimoze la ambele brate>> si cel de 21 de ani << contuzii la membrul superior drept>>. Toti au plecat acasã dimineatã (ieri – n.r.) cu recomandãri”, a precizat medicul care s-a ocupat de copii.

Politistii au deschis douã dosare penale în care fac cercetãri: „Au fost deschise douã dosare penale în care se fac cercetãri în prezent. În primul dosar, deschis în seara de 13/14 , când s-a fãcut plângere scrisã, se fac cercetãri pentru loviri si alte violente, iar în timpul cercetãrilor s-a mai fãcut o plângere scrisã pentru violare de domiciliu, loviri si alte violente si distrugere. În ambele dosare penale (care probabil vor fi contopite – n.r.), existã un cerc de suspecti. Se efectueazã cercetãri pentru stabilirea împrejurãrilor în care s-au produs faptele sesizate si tragerea la rãspundere penalã a tuturor celor vinovati”, a precizat purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

