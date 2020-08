Razvan Botezatu a ramas singur din cauza afacerilor

In articol:

Răzvan Botezatu și-a asumat orientarea sexuală, el recunoscând, în premieră pentru WOWbiz.ro, că este gay, și a povestit adeseori despre aventurile sale amoroase.

Culmea este însă că, de ceva vreme, Răzvan Botezatu nu mai are ce... să povestească. ”Nu am niciun iubit, deși nu aș refuza”, ne-a spus, râzând, Răzvan Botezatu. Motivul pentru ccre nu și-a găsit și el un partener în această perioadă ține însă de decizia cu privire la viitorul lui. ”M-am focusat mai mult asupra afacerilor, nu am timp de umblat. Adică, zi de zi, și nu mă plâng, că aș minți, am de făcut facturi, comisioane, colete, cu afacerea cu tricouri și alte accesori personalizate. De terminat, termin munca târziu, seara, dar sunt obosit... Îmi tot zice Raluca Dumitru sau Claudia Stoica să mai ieșim în oraș, dar eu sunt praf, găsesc scuze să nu o fac... E clar, trebuie să fac casting pentru un iubit”, ne-a mai spus Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu are o afacere cu articole de imbracaminte personalizate

Iar când vine vorba de casting pentru iubit, Răzvan Botezatu știe deja cam ce ar avea nevoie. ”În primul rând, să aibă bani, să nu vrea să mă mănânce de avere. Că și așa nu am, abia am făcut puțin cheg și eu... Apoi, să fie organizat. Și, dacă e cuminte și organizat, îl las să îmi fie secretar. Să fac și eu cum am văzut în filme... Secretar la muncă... acasă nebunie. Adică, clar, oricum am nevoie de ajutor, dacă e dispus să mă ajute și la muncă, are și bani să nu îl întrețin eu, e bun...”, ne-a spus, în stilul caracteristic, Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu este pregatit pentru o relatie

Răzvan Botezatu a recunoscut că este gay

"Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, acum ceva vreme, Răzvan Botezatu. De altfel, tot el ne-a dezvăluit cu își dorește să fie bărbatul perfect. ”Vreau un bărbat care să fie ca și mine. Adică sensibil, vreau un bărbat care să mă protejeze. Și sincer, că eu sunt extrem de sincer”, a spus, în studioul WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu si Raluca Dumitru se gandesc sa faca un copil impreuna

Raluca Dumitru vrea copil cu Răzvan Botezatu

Relația dintre Răzvan Botezatu și Raluca Dumitru, chiar dacă nu este una fizică, prezentatorul tv fiind gay declarat, poate duce, totuși, la nașterea unui copil pe care și-l dorește fosta lui colegă de platou, lucru pe care frumoasa brunetă l-a recunoscut în direct, la WOWbiz.ro, în studio. ”Dacă eu nu o să găsesc persoana potrivită cu care să mă mărit, am zis că, până la urmă, o să fac un copil cu Răzvan Botezatu”, a spus Raluca Dumitru, în exclusivitate, în studioul WOWbiz.ro, lucru pe care culmea, Răzvan Botezatu l-a acceptat fără să stea pe gânduri.