Răzvan Botezatu, declarații șoc! ”Când am văzut ce e la TV, am decis să o fac, din nou!” EXCLUSIV

Razvan Botezatu e decis sa se intoarca in televiziune

Culmea, decizia despre care vorbim vine în mjlocul pandemiei și a luat-o după ce, terminând mai repede de făcut ceea ce avea de rezolvat pentru firma sa, Răzvan Botezatu a vrut să se relaxeze câteva ore așa cum face oricare om.

”Terminasem ce aveam de făcut, mă trezisem cu noaptea în cap și, spre surpriza mea, am rezolvat imediat ce trebuia, eu crezusem că îmi va lua câteva ore, nu câteva minute. Somn nu mai îmi era, așa că m-am așezat în fotoliu să mă uit la televizor ca tot omul. Și, cu groază o spun, nu am avut la ce”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Acela a fost și momentul în care și-a dat seama că, orice ar fi spus el până acum, iubește televiziunea. ”Când am văzut ce e la TV, am decis să o fac, din nou, să mă reapuc de televiziune, să mă întorc pe micile ecrane. Măcar, așa cum sunt eu, nebun, distram oamenii. Acum, în perioada asta extrem de tristă, de pandemie, de scandaluri, de pro și anti mască, de unii care nu cred în COVID, cu bilanțurile alea negre de la ora 13.00, că sute de morți și mii de îmbolnăviți, oamenii au nevoie mai mult ca oricând de divertisment de calitate.

Razvan Botezatu o vrea alaturi, la TV, si pe Raluca Dumitru

Așa că, da, dacă îmi vor conveni ofertele din televiziune, mă voi întoarce, cred că am multe încă de oferit pe parte de divertisment, oricum mai multe decât putem vedea, acum, la tv. Am avut niște discuții la nivel de principiu, nu am discutat încă în amănunt producțiile care mi s-ar potrivi. Când voi avea ceva concret, când voi bate palma cu vreo televiziune, voi anunța și, sincer, voi aduce concepte noi la TV. Oricum, mi-ar plăcea, din nou, să apar la Tv alături de Raluca Dumitru, noi am fost, împreună, un cuplu reușit când vine vorba de divertisment. În plus, ne cunoaștem atât de bine încât știu că am putea improviza momente în care lumea să mai uite de necazurile cotidiene”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu, glumițe și cu președintele Klaus Iohannis

După ce s-a luat, la nivelul Guvernului, decizia să fie înăsprite regulile din perioada stării de alertă generate de pandemia de coronavirus, Răzvan Botezatu a mai făcut tot ce putea să mai facă cineva cu un dram de umor: haz de necaz. Și, normal, cum Răzvan Botezatu nu se mulțumește cu puțin, a făcut un gest, mai în glumă, mai în serios, adresat direct președintelui Klaus Iohannis. ”Nu am ce să spun multe, dar mă uit și văd că nu mai există soluții. Știu, și sunt conștient că nu e de joacă cu acest virus, că există mii, chiar zeci de mii de victime. Dar, pe de altă parte, îmi văd prieteni distruși din toate punctele de vedere, oameni care rămân doar în viață, dar care sunt falimentați, aduși la sapă de lemn.

Razvan Botezatu vrea sa faca, din nou, divertisment

Mă refer, evident, mai mult la cei din industria restaurantelor și cea artistică, cei care, la ora actuală, nu mai au nicio soluție, sunt la marginea falimentului și, sincer, oamenii din spate sunt în situația de a muri de foame. De aceea, într-un fel, am vrut să îi atrag atenția lui Klaus Iohannis și i-am trimis un pachet. Sper să înțeleagă ce am vrut să îi transmit și să găsească soluții pentru oamenii aceștia, nu doar să ne carantineze. Sper să poarte aceste lucruri, sunt cadouri pentru președintele României, dar cadouri cu tâlc. Poate înțelege el, că pe el mă bazez să priceapă, alții nu vor să înțeleagă că situația este disperată pentru mulți oameni din cauza coronavirusului, și nu doar pentru cei care se îmbolnăvesc”, a mai spus Răzvan Botezatu.