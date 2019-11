Răzvan Botezatu a recunoscut la sfârșitul anului trecut că este homosexual. Fostul prezentator de televiziune locuiește acum în Berlin, are o relație și pare mult mai fericit decât atunci când Eera în România.

Pe pagina lui de Instagram, Răzvan Botezatu a publicat o fotografie în care apare gol, acoperindu-și doar zonaintimă cu un cerșaf.a scris el în dreptul fotografiei.

Imaginea a stârnit multe reacții din partea urmăritorilol lui Răzvan Botezatu. „Erai tentant, păcat că nu îți plac femeile!🙄”, i-a scris o fană.

"Cum să-ți faci, frate, așa ceva...", a scris un alt urmăritor de pe Instagram.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

„Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!”, ne-a spus Răzvan Botezatu, cel mai bun prieten al lui Biancăi Drăgușanu.

„Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim sunt doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund” , a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.