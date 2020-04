Răzvan Botezatu este devastat de suferință, după ce a aflat că Raluca, una dintre cele mai bune prietene ale sale, s-a stins din viață.

La scurt timp după ce și-a mai revenit din șocul suferit, Botezatu a ținut să transmită un ultim mesaj în memoria Ralucăi. Astfel că a postat două fotografii cu prietena lui, alături de care a scris un mesaj emoționant. Tânăra fusese diagnosticată cu o boală cruntă și nu a pierdut lupta cu viața, din păcate.

Citeste si: Cristina Șișcanu îi ia la rost pe jurații de la "Bravo, ai Stil! Celebrities": "Aia nu era tinuta de nepunctat!"

Citeste si: Fiica lui Giani Kiriță a împlinit 21 de ani! Vezi ce mesaj haios i-a transmis Giani Roxanei!

“În aceste momente îmi plânge sufletul… nu pot să cred cât de crudă este viața și necruțătoare… Dumnezeu să te odihnească în pace, draga mea prietenă de suflet. Drum lin… Te voi iubi mereu si te voi păstra în suflet, Ralucuța mea… nu te voi uita! Dumnezeu să te odihnească în pace” a scris Răzvan Botezatu pe contul lui oficial de Facebook.

Oamenii nu au rămas reci la tragedia pe care o trăiește Răzvan Botezatu și i-au trimis mii de mesaje copleșitoare.

“Odihnă veşnică, draga noastră! Din păcate, aşa ai reuşit să ne aduni, să ne revedem…! Dumnezeu să/ți odihnească sufletul, acum eşti lânga tatăl tău”, “Condoleanțe familiei și multă putere în ceasul acest greu”, “Dumnezeu să îi dea odihnă veșnică, a fost un om minunat, dar, din păcate, boala nemiloasă nu iartaă pe nimeni….Condoleanțe familiei” sunt trei dintre mesajele scrise de alte persoane care au cunoscut-o și au iubit-o pe Raluca.

Fostul iubit, diagnosticat cu COVID-19

În urmă cu câteva zile, Răzvan Botezatu declara că este speriat, pentru că fostul iubit a fost testat pozitiv cu coronavirus, iar el intrase în contact cu el cu doar câteva zile înainte de a fi diagnosticat.

”Fostul meu iubit, și ne-am despărțit de doar câteva zile, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Adică, am aflat în această dimineață că el este bolnav, iar noi ne-am văzut acum câteva zile, față în față, am stat de vorbă. Nu știam că e bolnav, după ce ne-am văzut mi-am dat seama că nu este potrivit pentru mine și ne-am despărțit. Apoi am aflat că e pozitiv”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu. Mai mult decât atât, recunoaște fostul prezentator TV, situația lui este, cu adevărat dificilă acum, având în vedere că este un contact direct al celui declarat pozitiv.

”Nici nu știu ce să fac, am emoții uriașe. Dacă o pățesc? Adică, normal, m-am dus imediat să îmi fac testul, aștept rezultatul, trebuie să îmi vină repede. Dar, normal, mă gândesc la ce e mai rău... Sper ca el să nu pățească nimic, să treacă cu bine peste problemele de sănătate și mă rog să nu fi luat și eu virusul, mai ales că am văzut o groază de cazuri grave. Iar în Germania, să fim sinceri, sunt atâtea zeci de mii de cazuri, zi de zi văd la știri mai multe, și, normal, sunt și cazuri grave... Am emoții, nu am mai trecut prin așa ceva.

Acum îmi dau seama cât este de importantă sănătatea, cât este de important să ai grijă. Normal, sunt în izolare totală, nu mai las pe nimeni să se apropie de mine, mi-e frică să nu îi îmbolnăvesc pe alții, așa că, până nu primesc rezultatul nu intră nimeni în vasă. Oricum, am dezinfectat toată casa, am consumat, cred, câteva kilograme de spirt și de dezinfectant.