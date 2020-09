Razvan Botezatu e singur

In articol:

Răzvan Botezatu, gay declarat, recunoaște că în aceastp perioadă nu a mai avut parte de dragoste, așa cum și-ar fi dorit.

Și, chiar dacă, așa cum recunoaște el, nu a mai avut timp pentru a-și căuta un iubit, acest lucru îi lipsește. ”Nu am mai avut un iubit de la începutul verii. Nu am avut timp, stau toată ziua acasă, mă ocup de afacerea pe care o am. Am noroc că mă mai ajută Claudia (Stoica, n. red.) altfel nu știu cum făceam față. Dar până la urmă va răsări soarele și pe strada mea”, spune, amuzându-se, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu nu mai are iubit de cateva luni

Evient, viața lui personală este subiect de interes și pentru nenumărații fani pe care îi are în mediul online. Iar într-una dintre sesiunile de întrebări și răspunsuri de pe Instagramul său, Răzvan Botezatu a făcut publică și întrebarea referitoare la motivul pentru care nu are iubit. Iar răspunsul i-a liniștit, măcar pentru o perioadă, pe cei curioși! ”NU am iubit pentru că eu sunt prea minunat, sunt prea fain, d-aia!”, a rpsouns, vizibil deranjat de insistența unora, Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu spera sa isi gaseasca un iubit, totusi

Chestionat pe această temă de reporterii WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu a dat, totuși, câteva detalii. ”Am decis să stau o perioadă mai retras, cel puțin sentimental. Va veni, când va trebui, când va fi momentul, cineva care să mă facă să îl plac. Dar, până atunci, nu am timp, chef și nici nu mor fără, așa că nu mă arunc în aventuri. Îmi văd de treabă, încerc să dezvolt afacerea, mă ocup de proiectele mele, iar când va fi, va fi”, ne-a spus Răzvan Botezatu.

Ce vrea Răzvan Botezatu de la un iubit

”În primul rând, să aibă bani, să nu vreau să mă mănânce de avere. Că și așa nu am, abia am făcut puțin cheag și eu... Apoi, să fie organizat. Și, dacă e cuminte și organizat, îl las să îmi fie secretar. Să fac și eu cum am văzut în filme... Secretar la muncă... acasă, nebunie. Adică, clar, oricum am nevoie de ajutor, dacă e dispus să mă ajute și la muncă, are și bani să nu îl întrețin eu, e bun...”, ne-a spus, în stilul caracteristic, Răzvan Botezatu.