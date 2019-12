Fostul prezentator tv este un om foarte transparent cu viața lui intimă, în ciuda prejudecăților de la noi din țară.

Citeste si: Răzvan Botezatu s-a căsătorit și le-a arătat tuturor dovada. Poza cu verigheta care a stârnit controverse în rândul internauților

Citeste si: Răzvan Botezatu, cerut în căsătorie de iubitul lui

Răzvan Botezatu s-a fotografiat cu iubitul în dormitorul conjugal, iar fanii l-au criticat: „Am înțeles că esti gay și îți place să...”

Răzvan nu se poate abține din a-și posta viața intimă pe rețelele de socializare, iar fanii nu îl iartă nicioadată.

Răzvan Botezatu a postat o fotografie din dormitorul conjugal. prin care îndemna oamenii să trăiască așa cum vor.

„Viața este scurtă. Trăiți-o”, este mesajul postat de Răzvan Botezatu, care nu s-a gândit că va stârni o adevărată controversă în jurul fotografiei.

Internauții s-au arătat dezgustați de ceea ce au văzut și l-au criticat pe fostul prezentator.

„Mai, fetelor, astea sfinte! Vorbiți de el ca își pune viața pe fb in cel mai mic detaliu, dar voi astea care va puneti c**** și țațele, cum e? Pe astea “sfinte” nu le mai critica nimeni🤦🏼‍♀️ mai degrabă este el de apreciat, ca a avut curajul sa-și asume ceea ce este, și ceea ce face, decât voi astea de va postați in c**** gol pe fb 🙄”