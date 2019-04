Cum în Germania lumea este mult mai relaxată când vine vorba de preferințele sexuale, cluburile dedicate persoanelor gay sunt mai multe, iar Răzvan Botezatu a avut, de curâsnd, ocazia să constate că sunt cu totul și cu totul deosebite.

”Am fost într-un club de gay, în Germania. Este... diferit total față de ce se găsește la noi. Adică, este un club cu adevărat exclusivist, este super-mișto. Iar oamenii... Sunt ceva ce nu am crezut că voi vedea vreodată, sunt superrelaxați, nu se uită nimeni la tine, ești ca ,la noi într-un club de fițe. E adevărat, la ei nu există mese, pentru că nu sunt ”figuri”. Toate lumea stă să se distreze, nu să se afișeze că au vreo masă mai șmecheră. Dar, există garderobă, nimeni nu stă îmbrăcat pe acolo cu hainele de stradă”, explică Răzvan Botezatu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Mai mult decât atât, lipsa lui de experiență s-a văzut încă de la intrarea în club. ”Nu mai fusesem la un asemenea club, mai ales că acolo nu intră oricine, e destul de complicat să ajungi, fiind extrem de exclusivist. Iar eu, cum eram mai mulți care am mers, majoritatea nemți, am dat-o în bară de la început. ”Eu, țăram, am întrebat cât trebuie să plătim. Cât dăm la ”masă” întrebasem, și toți au început să râdă. Ideea e că, oricât ar fi de exclusivist clubul, fiecare își plătește consumația, nu există taxe suplimentare, așa cum e la noi. De unde să știu? Asta e, au râs de mine, dar... ne-am distrat de minune după, atmosfera a fost una de senzație. Iar echipa de animație a făcut un show cum eu nu am văzut nici în cele mai tari cluburi din România”, ne-a mai spus Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este gay, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

”Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu... "Ăsta e gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!”, ne-a mai spus Răzvan Botezatu, cel mai bun prieten al Biancăi Drăgușanu. ”Îmi apreciez intimitatea și știu că o deschid cu aceste linii, că voi deschide Cutia Pandorei. Puteți să pariați că voi fi speriat de ce va urma... și de câți oameni vor mai rămâne lângă mine când aceste declarații vor deveni publice. Dar voi trăi cu consecințele. Voi trăi alături de oamenii care mă acceptă, voi trăi alături de cei pentru care o prietenie nu se măsoară în felul în care alegem să ne trăim dragostea. E adevărat, îmi asum că voi fi înjuurat, că voi fi ironizat și privit altfel. Dar, am decis să explic tuturor cine sunt eu cu adevărat. Am decis să nu mă mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim are loc dior în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund”, a spus, acum ceva vreme, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.