Anchetatorii ajunsi la locul accidentului in urma caruia Razvan Ciobanu a murit au gasit un act de identitate in masina. Pe langa documentele victimei, in autoturismul condus de creatorul de moda a mai fost gasit un buletin. Oamenii legii au motive sa creada ca in masina, in momentul accidentului, se mai afla o persoana.

Cine este persoana care era in masina cu Razvan Ciobanu in timpul accidentului de masina

Actul de identitate din masina lui Razvan Ciobanu ii apartine unei persoane cu initialele I.C. Barbatul locuieste in Bucuresti si este nascut in 1980, anunta jurnalistii de la Cancan.

Politistii il cauta acum pe acest tanar pentru a afla ce s-a intamplat. I.C. ar fi fugit de la locul accidentului si nu se stie daca si el a fost ranit sau nu in impactul care l-a omorat pe Razvan Ciobanu. Barbatul al carui act de identitate a fost descoperit in masina contorsionata in urma accidentului este singurul care ar putea elucida ce s-a intamplat cu adevarat in aceasta dimineata in localitatea constanteana Sacele.