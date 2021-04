Răzvan Fodor, enervat de la primele ore ale dimineții. Ce l-a scos din minți pe îndrăgitul prezentator de televiziune

In articol:

Răzvan Fodor s-a enervat de la primele ore ale dimineții. Ce l-a scos din minți pe îndrăgitul prezentator de televiziune? Întreagă situție a fost împărtășită cu fanii din mediul online.

Răzvan Fodor, enervat la culme

Răzvan Fodor este o persoană extrem de deschisă, iar de cele mai multe ori împărtășește cu fanii săi din mediul online toate experiențele sale.

Astăzi, prezentatorul de televiziune a decis să le spună acestora că este foarte deranjat de faptul că trebuie să se trezească dimineața și că nu înțelege la ce folosește să fii matinal.

''Bă frate, dacă mai există oameni care cred în vorba cine se scoală de dimineață departe ajunge, bă, ăia sunt niște copii naivi. Dar înțeleg că vorba a fost scoasă de părinți pentru a-și motiva copiii să se scoale de dimineață, să învețe să nu piardă timpul, în acest fel vor ajunge departe în viață, e ok, înțeleg, bă, dar ca adult, de ce să te scoli de dimineață? Unde poți ajunge, bă băiatule? Nu mai pot, sunt cu nervii la pământ, plouă, e urât, e gri, e rece'', a spus vedeta pe Instagram.

Totodată, în urmă cu ceva timp, acesta declara faptul că a fost extrem de speriat după ce a participat la Asia Express. A mers și și-a făcut analize, pentru că voia să știe sigur că este perfect sănătos.

Răzvan Fodor[Sursa foto: Facebook]

„Am fost să îmi fac niște analize, am vrut să văd dacă a rămas ceva boli din mizeriile pe care le-am mâncat pe acolo. M-au mușcat niște viermi de picioare, la acel moment mi-a trecut antraxul pe la nas. Înainte să plecăm acolo ne-am făcut niște vaccinuri. Am luat pastile de malarie, am facut vaccinul anti-tetanos și ceva pentru febră galbenă”, a declarat Răzvan Fodor.