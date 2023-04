Răzvan Fodor nu s-a mai putut abține și a reacționat dur, după ce un elev și-a înjunghiat profesoara: „Voi sunteți idioți? Mă refer la părinți”. Ce părere are despre tot acest incident

In articol:

În urmă cu două zile, la un renumit liceu din Capitală a avut loc o situație extrem de gravă. Acolo, un elev de clasa a zecea a înjunghiat în gât o profesoară, după ce a aflat că aceasta voia să îi supună, pe el și pe colegii lui, unui test.

Copilul a ajuns pe mâna oamenilor legii, cazul fiind acum anchetat și făcând înconjurul internetului, ceea ce a stârnit diferite controverse. Unii îl condamnă pe copil, alții îi iau apărarea, iar unii îi pun la zid pe cei care l-au crescut și educat.

Răzvan Fodor nu s-a mai putut abține și a reacționat dur, după ce un elev și-a înjunghiat profesoara

Răzvan Fodor, șocat de cazul elevului care și-a înjunghiat profesoara

În acest sens, Răzvan Fodor, după ce auzit și el de acest caz, dar și de una dintre măsurile care ar putea să se implementeze în școlile din România, a avut o reacție dură în online.

Actorul i-a pus la zid pe părinții care nu s-au arătat de acord cu ideea prin care elevii din România ar putea fi controlați la intrarea în unitățile de învățământ.

Și asta pentru că, ar fi spus aceștia la TV, după cum declară soțul Irinei Fodor, această nouă posibilă regulă ar încălca intimitatea copiilor.

Iar de aici și până ca Fodorică, așa cum îi spun prietenii, să aibă o reacție nervoasă a mai fost doar un pas.

Prezentatorul nu înțelege cum un părinte ar putea să nu fie de acord cu o măsură prin care să-și apere astfel copilul de pericolul de a face fapte grave sau de a fi chiar victima altor copii.

Cum de altfel nu înțelege nici ce căuta un elev înarmat la școală și de ce nimeni nu a sesizat comportamentul lui.

„Mă confrunt cu o chestie, știu că e bine să fii mai ignorant, sunt ignorant de fel, dar nu atunci când e treaba apăsătoare. Am zis să dau drumul la știrile de zi, nu mă uit niciodată, dar am revăzut cazul băiatului de la Creangă (n. red. Colegiul Național „Ion Creangă”) care a înjunghiat-o pe profesoara de japoneză. Până aici toate bune și frumoase, s-a mai întâmplat, se întâmplă, băiatul o să fie tras la răspundere, bravo, e semiarestat. Numai că am auzit că s-a adus în discuție ca, copiii să fie percheziționați, numai că părinții au zis că nu e ok, sunt drepturile copiilor, nu poți să intri cu picioarele în geanta sau în ghiozdanul lui. Cum adică? Dacă s-a mai întâmplat nu mai am voie să percheziționez copilul în geantă? Bă, voi sunteți nebuni la cap? Ce căuta un copil de clasa a zecea cu un cuțit la el. Vii la școală cu un cuțit la tine? Voi sunteți idioți? Mă refer la părinți. Doamne ferește”, a spus Răzvan Fodor pe rețelele de socializare.