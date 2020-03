Răzvan Fodor a simțit pe pielea provocările din Asia și se declară nemulțumit de faptul că oamenii de acasă nu pot vedea chiar tot ce fac ei în cadrul competiției, pentru că se filmează foarte mult, însă la TV este transmis doar o mică parte.

Răzvan Fodor a făcut echipă la Asia Express cu Chef Sorin Bontea și s-au chinuit să se descurce la toate probele, pentru a ajunge primii la Gina Pistol.

Chiar și așa, Răzvan Fodor a povestit că în spatele camerelor se întâmplă mult mai multe lucruri decât se poate vedea la televizor. Concurentul a povestit că se filmează cam 13 ore pe zi pentru fiecare echipă, iar la TV sunt difuzate 2 ore și jumătate, timp în care sunt prezentate aventurile tuturor.

Ce se întâmplă la Asia Express atunci când camerele se opresc

”Mă ţine foarte tare cu sufletul la gură. La primul episod, m-a obosit foarte tare pentru că mi-am adus aminte de chinuiala pe care am avut-o în prima etapă. Am plecat în octombrie, era deja frig aici, ploua şi am ajuns direct în acele 40 de grade, cu 90% umiditate şi cu o raniţă de 20 de kile în spate. Până şi-a dat corpul seama că nu glumeşti a fost o perioadă foarte nasoală.

Acum, privind la TV, îmi pare rău că nu intră tot. Îţi dai seama că se filmează de la ora 5 jumate dimineaţa până la 6 seara, deci sunt aproape 13 ore de material de la fiecare echipă ori nouă echipe, fă un calcul. Imaginează-ţi că toată treaba asta se montează într-un episod de două ore şi jumătate. Adică nu vezi tot. Şi mor de supărare că nu poate să vadă lumea tot. Toată suferinţa aia şi toate încercările. Ei îţi arată că ai încercat să prinzi prima, a doua, a patra maşină pe care ai reuşit s-o iei. Dar au fost cazuri când am oprit şi 20 de maşini şi nu ne-a luat nimeni”, a spus Răzvan Fodor pentru Ok Magazine.