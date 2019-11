Răzvan Fodor se află în Asia, acolo unde participă, alături de Sorin Bontea, într-o competiție televizată. Vedeta de televiziune se bucurp de toată susținerea soției lui, Irina. Cu toate acestea, ea se teme pentru el din cauza problemelor de sănătate.

Puțini știu că Răzvan Fodor suferă de astm.

Răzvan Fodor și-a dorit să participe la emisiunea din Asia

„Am urmărit show-ul anul trecut și m-a prins foarte tare competiția. Când am primit propunerea de a fi concurent, în prima fază am fost destul de reticent, e în mod clar o experiență solicitantă și deloc ușoară. Am aflat apoi traseul… Filipine este o destinație foarte dragă mie, am fost acolo ca turist și sunt curios să o descopăr și din perspectiva concurentului”, a declarat Răzvan Fodor înainte de a pleca în aventură.