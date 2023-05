Răzvan Lucescu crede în nevinovăția Simonei Halep și o susține public pe jucătoarea de tenis în scandalul de dopaj: „Sunt convins că nu ar fi făcut niciodată asta”

In articol:

Răzvan Lucescu a vorbit despre scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep și a afirmat că o susține pe jucătoarea de tenis.

Răzvan Lucescu îi ia apărarea Simonei Halep în scandalul de dopaj: „Nu ar fi făcut niciodată asta”

Astfel că, antrenorul lui PAOK Salonic crede în nevinovăția româncei.

Răzvan Lucescu a vorbit despre scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep și a afirmat că este convins că jucătoarea de tenis din Constanța nu ar fi luat niciodată substanțe interzise cu bună seamă. Actualul antrenor al PAOK Salonic a făcut inclusiv o paralelă cu cazul lui Pep Guardiola, din 2001. Actualul antrenor al lui Manchester City a fost acuzat la acea vreme că a luat substanțe interzise, însă în cele din urmă a reușit să își demonstreze nevinovăția.

„Nu o cunosc pe ea (n.r. pe Simona Halep), nici nu am urmărit foarte atent ceea ce s-a întâmplat, dar, privind din afară, mi se pare că este o situație absolut tâmpită, nefericită. Intru într-un subiect pe care nu îl stăpânesc, dar, ca om, sunt convins că nu ar fi făcut niciodată asta. I s-ar fi putut întâmpla, pentru că sunt multe lucruri care se pot lua în calcul, și reacții ale organismului – fără să fi consumat absolut nimic, dar organismul să producă anumite substanțe… Se poate întâmpla și este o situație total nefericită. Nu cred că cineva ar fi vrut să îi facă rău intenționat.

I s-a întâmplat lui Guardiola în 2001, la Brescia, când a fost oprit pe motiv de dopaj și a fost suspendat pe șase luni. A dus o luptă acerbă împotriva celor de la doping, chiar și după ce a abandonat fotbalul, și, într-un final, a câștigat. A vrut să demonstreze că nu s-a dopat, că a fost o situație nefericită, și a reușit.”, a declarat Răzvan Lucescu, conform prosport.ro.

Simona Halep este copleșită de situația în care se află de mai bine de 7 luni: „Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri”

Simona Halep trece prin momente cumplite, întrucât sportivei i s-a amânat din nou dreptul de a-și dovedi nevinovăția în fața legii. Totodată, Simona Halep a primit de curând o a doua acuzație: nereguli în pașaportul biologic. Ajunsă la capătul puterilor, Halep a scris în mediul online că trăiește cel mai negru coșmar din viața ei, dar și că se simte neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal.”, a spus Simona Halep, vineri, pe conturile ei de socializare. „Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele! Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări cauzate de ITIA.”, a fost mesajul scris de jucătoarea de tenis.

