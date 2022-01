Răzvan Lucescu, mărturii inediate în public! Ce nu se știe despre unul dintre cei mai valoroși sportivi: "Pentru un portar este un handicap"

In articol:

Răzvan Lucescu este un antrenor de fotbal apreciat la nivel internațional. Invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", sportivul a făcut mărturisiri din viața sa personală, dar și profesională mai puțin cunoscute.

Fiul lui Mircea Lucescu a fost vreme de 16 ani portar și de 17 ani este antrenor de fotbal. În cariera sa de portar, Răzvan Lucescu a simțit că statura este un mare dezavantaj.

Răzvan Lucescu: "Înățimea m-a împiedicat să ajung la un nivel mai ridicat"

Răzvan Lucescu, în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Chiar dacă înălțimea a fost un dezavantaj, Răzvan Lucescu a declarat că a compensat prin alte lucruri ca sportiv.

Citeste si: Vila în care VIP-urile petreceau cu escorte de lux a fost închisă de mascați. Afacerea „Mon Amour” era condusă de părinții unui polițist dat afară din sistem...- bzi.ro

Citeste si: Răzvan Lucescu, depistat pozitiv cu coronavirus. Antrenorul echipei Al Hilal se află în izolare

"Cred că înălțimea m-a împiedicat să ajung la un nivel mai ridicat.

Hai să nu mă gânesc la echipa națională! E clar că statura pentru mine, în fotbal, a fost un dezavantaj. Cu siguranță că am compensat prin alte lucruri, printr-o viteză de gândire mai rapidă, printr-o analiză profundă a situațiilor de joc, prin reflexe, dar într-adevăr am resimțit această înălțime destul de scăzută. Pentru un portar este un handicap, dar acum când sunt la 52 de ani mă gândesc că în viață nu le poți avea pe toate.Fiecare etapă te ajută să vezi lucrurile diferit. Nu am ajuns să fac o performanta extraordinară ca portar, dar am facut o carieră prin care am reușit să ma impun eu cu numele meu.", a declarat Răzvan Lucescu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.

Citeste si: Mircea Lucescu se afișează în Capitală cu un ceas de 110000 de euro! Celebrul antrenor a terminat socotelile cu naționala Turciei VIDEO EXCLUSIV

Răzvan Lucescu: "A fost un lucru la care tatăl meu nu s-ar fi așteptat"

Răzvan Lucescu [Sursa foto: Captură KANAL D]

Numele Lucescu a pus mereu o presiune pe umerii săi, însă Răzvan Lucescu a încercat mereu să reușească singur și să se impună. A muncit și a câștigat prin propriile forțe și a încercat să nu facă numele de rușine. Însă, a existat un episod în care a simțit că i-a fost rușine în fața tatălui său, Mircea Lucescu.

Citeste si: Razvan Lucescu si sotia au trecut de nunta de argint, dar se iubesc ca-n prima zi! Imagini emotionante cu antrenorul si consoarta lui la o cina in doi VIDEO

"Pentru mine este rușine să pierd un meci, arde carnea pe mine, am dureri, nu pot dormi. Mi-e rușine. Am un episod: era după revoluție, dupa primul an al tatălui meu în Italia ca antrenor, a avut niște bani pe care i-a strâns și trebuia să-i investească într-o chestie mică. S-a gândit cu niște prieteni să pornească o afacere. Mi-a zis de bani unde sunt, să am grijă. Am avut nevoie și am luat de acolo fără să-i spun. Când s-a întâlnit cu prietenii pentru a stabili ce au de făcut, am fost și eu prezent. L-am chemat pe unul dintre ei și i-am zis vezi că acolo sunt bani, mai puțin cu atât, eu ți-i voi da fără probleme, dar încearcă să mă ajuți. Ne-am așezat la masă, celalalt prieten a înteles că ceva nu e în regula. Tata a pus mâna pe masa și a zis: stop, aici sunt mai puțini bani! Am înghețat, a fost groaznic, a fost un lucru la care tatăl meu nu s-ar fi așteptat. A fost momentul în care a fost o rușine incredibilă. Aveam 20 de ani.", a povestit Răzvan Lucescu la "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Distribuie pe: