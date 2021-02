Răzvan Lupu, fiul fostului fotbalist Dănuț Lupu, eroul de la metroul din București! A salvat-o de la moarte pe copila care s-a aruncat pe șine: „Am tras-o cât am putut de tare”

In articol:

Un incident tulburător a avut loc miercuri, în stația de metrou Dristor 1, atunci când o adolescentă a sărit pe linia de tren. Din fericire, mai mulți călători care se aflau pe peron au intervenit rapid și au reușit să o salveze pa copila care a fost la un pas de moarte.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale și polițiști, iar circulația nu a fost afectată.

Salvatorul care au făcut eforturi mari pentru a o salva pe copila care voia să-și pună capăt zilelor este Răzvan Lupu, fiul fostului fotbalist Dănuț Lupu. A văzut-o pe adolescenta de pe șinele de tren și a reușit să o ridice în ultima secunda pe peron.

„Eu coboram şi am auzit-o ţipând. iniţial am crezut că a scăpat ceva. Am făcut doi paşi şi am văzut-o pe aia mică că se ridică în picioare. Când am văzut-o că se ridică în picioare i-am zis, dă-mi mâna. Am tras-o cât am putut de tare. Am văzut puţin în dreapta metroul cum venea. A fost pur şi simplu instinct. Nimic altceva, a fost milisecunda aia când am reuşit să o trag şi a lovit-o metroul peste picior. Orice fracţiune de secundă a contat, mă bucur că am reuşit să o ajut”, a povestit Răzvan Lupu, fiul fostului fotbalist Dănuț Lupu.

Adolescenta de la metrou, marcată de divorțul părinților

Se pare că motivul pentru care copila ar fi încerat să-și

pună capăt zilelor aruncându-se pe șinele de tren de la stația de metrou Dristor 1 este divorțul părinților ei. Situația de acasă a afectat-o pe fata care, după ce a fost ridicată pe peron, a cerut să fie ținută în brațe.

„Avea gol în ochi, nu transmitea nimic, era panicată, era într-o stare de şoc. Din câte am înţeles sunt problemele din familie, uşoare traume, uşoare sechele legate de un divorţ al părinţilor ”, a declarat Răzvan Lupu pentru un buletin de știri.

„A văzut că metroul se apropie şi a sărit între șine. Am strigat la ea. Un alt domn a venit să mă ajute să o tragem. Mă bucur că şi ea auzind că am strigat-o, a avut timp şi a venit către noi pentru că a fost... e puţin spus la limită. Doar văzându-ne că suntem acolo şi că i-am atras atenţia şi într-un fel din punctul meu de vedere a realizat ce se întâmplă şi s-a răzgândit”, a declarat și Alexandra, o martoră care a reacționat rapid și care, alături de fiul lui Dănuț Lupu, a reușit să o saleveze pe fată.