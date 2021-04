Răzvan Simion a rupt tăcerea! S-a aflat adevăratul motiv pentru care el și Lidia Buble s-au despărțit: „Sunt de vină...”

In articol:

Lidia Buble și Răzvan simion au fost timp de cinci ani unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă. Toată lumea îi vedea la altar, dar iată că destinul le-a pregătit cu totul altceva.

În urmă cu aproximativ un an, lumea showbizului a fost zguduită din temelii, după ce cei doi au anunțat că vor merge pe drumuri separate. Confirmarea despărțirii a fost făcută de prezentatorul TV pe rețelele de socializare, unde a avut un mesaj lung și înduioșător.

„O noua calatorie… Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine. Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine. Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac. Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat. Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi…fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept”, a scris la acea vreme Răzvan Simion pe pagina personală de Instagram.

Totuși, nimeni nu a aflat care a fost și motivul pentru care Răzvan Simion și Lidia Buble au ales să se despartă și nu au mai luptat pentru iubirea lor. Prezentatorul TV a spus totul, în direct, în ultima ediție a emisiunii pe care o prezintă.

A trecut un aproape un an de la separarea lor, iar ambii pare că au trecut peste. Deși nu mai sunt împreună, continuă să se vadă și să vorbească, dar în prezent relația lor este strict profesională. Răzvan Simion continuă să fie impresarul Lidiei Buble chiar dacă nu mai sunt împreună. Au tot existat speculații cu privire la despărțirea lor, însă niciunul nu a vrut să comenteze motivul pentru care au recurs la ages gest extrem și au ales să meargă pe drumuri diferite. Ei bine, până acum!

Se pare că Răzvan Simion este „expert” în despărțiri și și-a persmis să-și dea cu părerea despre cine sunt vinovații din cauza cărora un cuplu se desparte. Prezentatorul TV nu făcea însă referire la relația lui cu Lidia Buble, ci vorbea într-o notă mai umoristică.

„Întodeauna într-o despărțire sunt de vină doi. El și maică-sa”, a spus Răzvan Simion, în direct, la emisiunea pe care o moderează.

Lidia Buble și Daliana Răducan

Lidia Buble, declarații despre noua iubită din viața lui Răzvan Simion: „E o norocoasă”

Deși toată lumea se aștepta ca Lidia Buble să fie prima care își va reface viața, de vreme ce a tot fost surprinsă în compania unor bărbați cunoscuți din lumea mundenă și au tot apărut speculații în presă cu privire la viața ei amoroasă, ei bine, iată că nu a fost deloc așa.

Se pare că cel care a spart gheața a fost Răzvan Simion, care are deja o relație de câteva luni cu arhitecta Daliana Răducan, care a colaborat și în emisiunea „Visuri la cheie”. Cea care i-a dat de gol a fost chiar fiica prezentatorului TV, Ianca Simion, care a postat o fotografie cu ea, tatăl ei și noua iubită pe rețelele de socializare.

Lidia Buble spune că nu este deloc geloasă pe Daliana Răducan, noua parteneră de viață a lui Răzvan Simion, ba chiar nici nu a fost curioasă să o caute pe rețelele de socializare.

„Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă”, a declarat artista, în urmă cu ceva vreme.