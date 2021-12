Răzvan Simion, dezvăluiri despre nunta cu Daliana Răducan! Ce planuri de viitor au: „Copii mai mulți”

In articol:

Răzvan Simion este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România, fiind prezent în acest domeniu de ani de zile. E a început să apară pe micile ecrane încă din anul 2008, în emisiunea pe care o prezintă și astăzi alături de colegul și prietenul său, Dani Oțil.

Răzvan Simion a fost întotdeauna un bărbat discret în ceea ce privește relațiile lui amoroase. După divorțul de fosta soție și despărțirea de Lidia Buble, prezentatorul tv și-a găsit din nou fericirea.

Răzvan Simion și Daliana Răducan formează un cuplu de aproximativ un an de zile și sunt cât se poate de serioși în ceea ce privește planurile de viitor. Frumoasa brunetă i-a cunoscut deja copii iubitului ei, pe care îi admiră foarte mult. Invitat recent în podcast-ul lui Damian Drăghici, Răzvan Simion a vorbit despre relația lui cu Daliana Răducan. Se pare că între cei doi există foarte multă înțelegere și se completează unul pe celălalt. El a dezvăluit că se gândesc împreună la nuntă, să se mute într-o casă mai mare, cât și la copii.

„Pe plan sentimental, urmează să cresc. Cresc împreună cu iubita mea și ne ținem unul pe altul. Ne ținem foarte bine, într-o complementaritate pe care cumva am căutat-o și am găsit-o. Evoluăm și așa, poate o casă mai mare, poate copii mai mulți, poate vacanțe. Perioada asta a curățat tot ce prinzi pe lângă tine, multele energii, eu le zic zoaie. M-au oprit cumva din creștere”, a declarat Răzvan Simion.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Daliana Răducan și Răzvan Simion au planuri mari de viitor împreună [Sursa foto: Instagram]

Răzvan Simion a făcut declarații despre fostele sale relații: „Sunt recunoscutor până la Dumnezeu”

Răzvan Simion a vorbit și despre fostele sale relații și impactul pe care l-au lăsat asupra vieții lui. Celebrul prezentator de televiziune a mărturisit că este recunoscător pentru femeila care au trecut prin viața lui.

Citeste si: Dani Oțil, replici ironice la adresa Dalianei Răducan! Cum a reacționat Răzvan Simion: „Îmi e urât să spun”

„Eu sunt recunoscutor până la Dumnezeu tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat, am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau treptele au fost acolo legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi. Am înțeles și dezechilibrele pe care le-am avut și pe care le-am produs”, a declarat Răzvan Simion, în cadrul aceluiași podcast.