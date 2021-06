Răzvan Simion, dezvăluiri în direct despre divorțul de Diana: „Cel mai complicat a fost să...”

Răzvan Simion și Diana, fosta soție 13:52, iun 17, 2021 Autor: Clara Ionescu

Răzvan Simion și Diana au divorțat în urmă cu aproximativ șase ani de zile. Cei doi au împreună doi copii: o fată și un băiat. Eu au în continuare o relație foarte strânsă de prietenie și sunt acolo de fiecare dată pentru copii lor. În cadrul emisiunii pe care o prezintă alături de Dani Oțil, Răzvan Simion a făcut o dezvăluire în ceea ce privește divorțul de fosta soție.

Ioana Ghinghină a fost invitată în platoul emisiunii și a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat după sivorț. Răzvan Simion a empatizat foarte mult cu actrița și a mărturisit că cel mai greu i-a fost să îi explice situația fiicei lui.

„Am trecut printr-o poveste de viață. Am un secret pe care il tot spun: eu, desi am aproape 44 de ani, intotdeauna mi-am dorit sa fiu ceva cand o sa fiu mare. Eu ma uit la Jennifer Lopez si vreau sa fiu ca ea, mereu imi gasesc niste obiective. Am reusit sa trec peste trauma cu ajutor de la psiholog, a fost cadoul meu de ziua mea, sedinte la psiholog. Ti se zguduie lumea, efectiv, ca femeie te gandesti daca te descurci cu copilul și altele. Nu știu la bărbați cum e, dar ca femeie, asta am simtit”, a declarat Ioana Ghinghină.

„Și pentru barbati e la fel, si eu m-am confruntat cu asta. La mine cel mai complicat a fost sa ii explic fetitei ce se întâmplă”, a răspuns celebrul prezentator tv.

Răzvan Simion și Lidia Buble au luat prin surprindere lumea mondenă, după ce au anunțat că s-au despărțit. Cei doi au fost împreună aproximativ 4 ani de zile, iar fanii așteptau să îi vadă căsătoriți. Celebrul prezentator tv a făcut o dezvăluire neașteptată în cadrul emisiunii sale. El a mărturisit că de mai bine de un an de zile nu mai are probleme cu neînțelegerile în ceea ce privește vacanțele.

„Eu de un an si ceva nu am probleme de genul asta un an si ceva, de genul unde să merg in vacanță”, a spus Răzvan Simion, în direct. Citește mai multe AICI.