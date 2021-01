Răzvan Simion, mai îndrăgostit ca niciodată! Cum s-a afișat cu actuala iubită în miezul zilei

După despărțirea de Lidia Buble, Răzvan Simion iubește din nou.

Au trecut mai bine de șase luni de când Răzvan Simion și Lidia Buble și-au spus adio. Chiar dacă frumoasa cântăreață a fost văzută în prezența mai multor bărbați, se pare că aceasta nu și-a făcut nicio relație până la momentul actual. Însă, fostul ei partener de viață este mai îndrăgostit ca niciodată!

Răzvan Simion, gesturi tandre în văzul tuturor

După o despărțire neașteptată, prezentatorul de televiziune se pare că iubește din nou. Răzvan Simion a fost surprins alături de actuala iubită, de mână, pe străzile Bucureștiului. Cei doi îndrăgostiți au mers la un restaurant din nordul Capitalei, însă le-a luat ceva timp până când au reușit să găsească un loc liber.

Cu toate acestea, aceștia au avut parte de gesturi tandre în văzul tututor și pare că fostul iubit al Lidei Buble este extrem de îndrăgostit și fericit alături de noua sa parteneră.

Răzvan Simion, gesturi tandre în văzul tuturor[Sursa foto: spynews]

Lidia Buble și Răzvan Simion și-au spus adio

În urmă cu aproximativ jumătate de an, vestea căartista și prezentatorul de televiziune au decis să meargă pe drumuri separate șoca o

țară întreagă. Răzvan Simion a fost cel care a postat un mesaj și a anunțat separarea de iubita lui.

Răzvan Simion[Sursa foto: spynews]

"Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipa și construim proiectul muzical și în rest doi...foști iubiți.... actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt înțelept.

Copilul râde:

"Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!"

Tânărul cântă:

"Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!"

Bătrânul tace:

"Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!" L.B.

Viața frumoasă, Suflețel!”,a scris Răzvan Simion pe contul lui de Instagram.