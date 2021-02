Răzvan Simion s-a despărțit de noua lui iubită?! Cum a petrecut de Ziua Îndrăgostiților

In articol:

Răzvan Simion a luat lumea mondenă prin surprindere atunci când a anunțat, pe pagina sa de Instagram, despărțirea de Lidia Buble. Cei doi au format un cuplu aproximativ patru ani de zile, iar povestea lor de dragoste s-a încheiat în urmă cu aproape opt luni de zile.

La finalul unului 2020, Răzvan Simion s-a afișat alături de o brunetă misterioasă, alături de care părea foarte aporpiat. Gestul celebrului prezentator tv a dat de înțeles că este noua lui iubită, însă lucrurile par să se fi schimbat între timp. În cadrul matinalului pe care îl prezintă alături de Dani Oțil, Răzvan Simion a mărturisit că de Ziua Îndrăgostiților a făcut tot posibilul să nu își părăsească locuința, semn că nu și-a făcut planuri.

„Pentru mine nu a fost o zi grea, imediat am trecut peste ea. Am inventat orice scuza ca sa nu ies din casa si mi-a iesit. Am mancat seminte si am facut cojile in forma de inimioara”, a declarat Răzvan Simion, în direct.

Citeste si: Tragedie de Valentine’s Day la Iași! O plimbare în doi s-a terminat dramatic, sub roțile unui tren de călători. Manevra greșită care a ucis doi tineri frumoși – GALERIE FOTO/ VIDEO- bzi.ro

Răzvan Simion nu a petrecut de Ziua Îndrăgostiților [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble a recunoscut, după ce Răzvan Simion s-a afișat cu noua iubită: „Încă îl iubesc”

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Chiar dacă s-a despărțit de Răzvan Simion, relația dintre cei do a rămas una foarte apropiată și sunt, în continuare, prieteni. Cântăreața a mărturisit că încă are sentimente pentru fostul ei iubit, însă aceste sentimente s-au transfromat în unele de prietenie.

Răzvan Simion este în continuare managerul Lidie Buble și o susține în toate proiectele sale.

Citeste si: Lidia Buble, în lacrimi pe rețelele de socializare! Cine a făcut-o pe artistă să nu-și mai poată stăpâni emoțiile: „M-ai făcut să plâng”

„Cu riscul de a fi mâine pe prima pagină în toate tabloidele, dar îmi asum și știți că sunt sinceră și nu am ce să ascund. Da, încă îl iubesc pe Răzvan, însă nu în modul în care poate vă imaginați voi. S-a transformat într-o prietenie, nu știu. Este o altfel de dragoste”, a declarat Lidia Buble pe contul său de Instagram.