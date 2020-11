Răzvan Simion şi-a făcut două teste COVID: ”Am avut febră puternică”

Razvan Simion [Sursa foto: Instagram]

Răzvan Simion a povestit în cadrul emisiunii pe care o prezintă că a făcut testul COVID de două ori. Prezentatorul TV a făcut febră mare şi s-a panicat. Din fericire, testele au ieşit negative.

Răzvan Simion a avut febră destul de mare şi a decis să se testeze pentru coronavirus. Prezentatorul a făcut testul COVID de două ori, iar din fericire, a ieşit negativ.

”Zilele astea am avut febră puternică. Ca să fie toți cei care ne privesc liniștiți, mi-am făcut două teste de COVID. Sunt negativ la amândouă! A fost doar o viroză pe care Dani, am dus-o ca un bărbat, pe picioare”, a spus Răzvan Simion.

Răzvan și Lidia Buble s-au despărţit acum câteva luni

În luna mai a acestui an Răzvan Simion şi Lidia Buble au pus capăt relaţiei pe care o aveau de cinci ani. Prezentatorul TV a făcut anunţul printr-o postare pe reţelele de socializare.

”Astazi Lidia nu mai este fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Si ma iert si pe mine pentru ca nu am mai avut ce sa ofer cand poate ar mai fi fost multe de oferit. De maine vreau sa o vad pe Lidia fericita, vreau sa ii sclipeasca ochii din nou in razele soarelui, asa ca ii redau libertatea.”, este o parte din mesajul lui.

La scurt timp după ce Răzvan Simion a făcut anunţul, Lidia Buble a reacţionat şi ea printr-un mesaj postat pe internet. După despărţire, Lidia şi Răzvan au rămas în relaţii bune.

”Nu aș schimba absolut nimic, pentru că toate lecțiile vieții sunt menite a ne maturiza și a ne arăta pașii spre ceea ce urmează să facem. Sunt o persoană mulțumită de mine însămi, fără regrete.”, a declarat Lidia acum ceva timp.

