Reacția Addei, după ce Cătălin Rizea a spus ce părere are despre piesa pe care artista a compus-o pentru el: „Ce ai vrea? Să plâng?”

Adda și Cătălin Rizea formează unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea mondenă, cei doi având și una dintre cele mai longevive relații din showbiz-ul românesc. Recent, cunoscuta artistă a vrut să-i facă o surpriză partenerului său de viață, așa că i-a compus o piesă.

Bineînțeles, fericită că a reușit să scrie câteva versuri, cântăreța s-a dus la soțul său pentru a-i arăta ce a compus, dorindu-și să-i vadă reacția la auzirea melodiei.

De asemenea, Adda l-a filmat pe Cătălin Rizea în timp ce îi cânta melodia respectivă, și deși bărbatul a spus că îi place tare mult piesa, artista nu a fost prea încântată de reacția soțului ei.

Adda i-a filmat reacția lui Cătălin Rizea

Adda se numără printre cele mai iubite artiste din România, iar cântăreața a intrat în sufletele fanilor ei prin prisma versurilor emoționante din melodiile sale, ajungând rapid la inima admiratorilor. Recent, cântăreața a făcut o piesă pentru soțul său, Cătălin Rizea, iar aceasta a dorit să-i vadă reacția, mai ales că în ultima perioadă nu a prea reușit să scrie versuri, din cauza problemelor cu care se confruntă în prezent.

După ce Adda i-a cântat melodia lui Cătălin, acesta a spus că îi place, însă reacția bărbatului nu a fost deloc pe placul cântăreței, așa că în finalul filmării, artista apare cu o tigaie, în semn de amenințare pentru partenerul său de viață.

Bineînțeles, cu un spirit al umorului bine dezvoltat, totul a fost doar o glumă din partea cântăreței, pentru a-și amuza fanii de pe rețelele de socializare.

„Adda: Ce faci? Am compus o piesă pentru tine.

Cătălin Rizea: Încă una?

Adda: Da! Și vreau să ți-o cânt, dar vreau să-ți văd reacția!

Cătălin Rizea: Când ai făcut-o mă așa repede?!

Adda: Astăzi când am urcat în mansardă.

Cătălin Rizea: E mișto, îmi place!

Adda: Asta e toată reacția?

Cătălin Rizea: Dar ce ai vrea? Să plâng?!”, a fost discuția celor doi.

Adda a reușit să lanseze un album muzical

În urmă cu câteva săptămâni, Adda a făcut un anunț, în lacrimi, pe internet. Artista le-a povestit fanilor săi din mediul online că a reușit să lanseze albumul muzical la care lucra de mai bine de doi ani. Fiind extrem de emoționată pentru realizarea sa, având în vedere și problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultimii ani, cântăreața le-a mărturisit fanilor săi că e mândră de obiectivul pe care, în cele din urmă, a reușit să-l ducă la bun sfârșit.

„00:37 si lacrimi pana in gura. Ascultand albumul la care am lucrat in ultimii 2 ani.

Tocmai s-a lansat. Iar eu sunt o emotionala si o plangacioasa care vrea sa para Spartacus. Da sa nu mai ziceti la nimeni da? A fost un album care s-a facut greu. Printre covizi si perfuziile mele. Printre mutat studio-ul de doua ori. Printre viata care bate filmul cu si despre oameni. Dar intr-un final s-a lansat. Si sper sa va dea putere, asa cum imi da mie acum. Sa va puna un zambet pe fata. Sa va elibereze. Sa schimbe sau sa adauge ceva bun in sufletul vostru. Asta e scopul. Asta e motivul pentru care fac muzica. Nici nu stiu daca scriu corect sau daca pun virgulele bine. Nu prea vad da’ lacrimi. Vreau doar sa va multumesc! Si sa va spun ca sunt recunoscatoare ca fac muzica. Sper ca si arta. Asta imi doresc. Am dat tot ce am avut mai bun in aceste 11 piese. Acum nu imi mai apartin. Sunt ale voastre. Va pupa Adda baladda lacrimadda! 💎”, a scris Adda în mediul online