Reacția Alinei Pușcău, după ce a aflat că un fan a scris o carte despre viața ei: „Obsedat. Nici nu mă cunoaște”

Alina Pușcău este un top model internațional, originară din România, însă care i-a cucerit pe străini. De asemenea, vedeta este stabilită de ani buni în America, iar aceasta a reușit să intre în sufletele multor celebrități masculine, precum Vin Diesel, actorul cu care a avut și o relație timp de 2 ani.

Ei bine, însă, asta nu e tot, căci Alina are o mulțime de admiratori, iar mulți au făcut chiar și obsesii pentru ea, încercând să o impresioneze cu fel și fel de gesturi, fapt dezvăluit chiar de vedetă. Șatena a povestit că, la un moment dat, un fan înfocat a abordat-o și i-a povestit că a scris chiar o carte despre viața ei, deși nu o cunoștea.

„Am avut ceva gen obsedat, în Los Angeles, nu aici. A venit la mine și m-a luat în brațe, tremura săracul, zice: știu melodia ta! A, și m-am pomenit cu o carte. Culmea, cineva a scris o carte despre mine, despre viața mea, dar el nici nu mă cunoaște.

Nimeni nu știe exact despre viața mea, dar cred că a făcut el o carte-jurnal și a scris în el despre mine. Dar cartea e cu numele meu, e pe Amazon și se vinde!”, a spus modelul, scrie Click.

Alina Pușcău, despre relația cu Vin Diesel

Alina Pușcău nu a vorbit prea des despre relația amoroasă pe care a avut-o cu Vin Diesel, însă în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii ”Teo Show”, difuzată pe Kanal D, top modelul și-a deschis sufletul în fața fanilor și a făcut o serie de dezvăluiri despre povestea de dragoste dintre ea și celebrul actor.

" L-am cunoscut pe Vin Diesel la 17 ani. Abia câștigasem Elite Model Look și eram toate fetele la un dinner și Vin Diesel era chiar în capăt (n.r.mesei), avea ochelari și arata ca în Matrix. Țin minte că avea un palton de piele, totul era în piele și mă uităm <Cine e asta cu ochelari, cine se crede el?>.(...) Am avut o relație doi ani de zile. Era timid, rușinos în fața mea, nu știu de ce. Este un om extraordinar. Este foarte liniștit și de treaba, e un om de casă, dar nu am fost pregătită pentru ceva mai serios. Îmi zicea că vrea să aibă copii, dar aveam 20 de ani, lucram foarte mult și călătoream foarte mult", a povestit Alina Pușcău, în cadrul emisiunii ”Teo Show”, difuzată pe Kanal D.