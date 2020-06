In articol:

Andreea Pirui a fost socata sa afle ca Marius a suferit un accident si si-a spart dintii. Concurenta de la Puterea dragostei nu era prezenta in casa cand iubitul ei s-a jucat cu o perna pe podeaua uda. Pirui a aflat ulterior, de la ceilalti concurenti din emisiune, ca "Marius si-a spart dintii". Pirui s-a enervat si a inceput sa il certe pe iubitul ei, reprosandu-i ca se comporta ca un copil. Ulterior, cand si-a dat seama ca situatia e mai grava, iar Marius trebuie sa mearga la spital, l-a luat in brate si a incercat sa il consoleze.

Citeste si: Puterea dragostei. Momentul în care Marius cade și rămâne fără trei dinți, difuzat la tv

Citeste si: Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei s-au împăcat! „Ziua a pus statusul și seara Andreea Pirui era la hotel la Marius”

Citeste si: De ce s-au despărțit, de fapt, Marius și Andreea Pirui de la Puterea Dragostei? Jador este la mijloc? DEZVĂLUIRI

Reactie Andreea Pirui dupa accidentul in care Marius si-a spart dintii in casa Puterea dragostei

Ingrijorata si dragastoasa, Andreea Pirui nu a suportat sa stea suparata, l-a luat in brate pe Marius si s-a aratat inspaimantata de ce urmeaza sa se intample cu partenerul ei, odata ajuns la spital.

"Sunt nervoasa pe situatie. Marius a vrut sa se joace, in loc sa stea cu mine, langa mine. Mai bine ca nu am vazut momentul in care s-a lovit", a spus Andreea Pirui in fata camerelor de luat vederi.