Reacția colegilor de partid când i-au văzut declarația de avere a lui Marian Vanghelie! ”Și aveam mai mulți bani decât am scris acolo!” De frica lui Ion Iliescu a scris mai puțin VIDEO

Marian Vanghelie, invitat la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, a povestit că atunci când și-a făcut publică prima declarație de avere, colegii săi din PSD au fost uimiți, nu neapărat pentru că era bogat, ci pentru că trecuse foarte mulți bani acolo.

De altfel, când a candidat la funcția de primar al sectorului 5, Marian Vanghelie era un prosper om de afaceri, avea un angro, 20 de chioșcuri în mai multe zone ale Capitalei și spunea despre cât de bine îi mergea, cam așa: ”Strângeam două genți de bani pe zi, aranjați cu banderolă, pentru că mai depuneam și la bancă, nu puteai să ții mereu după tine în portbagajul mașinii. Se vindea tot”.

Acum, Denise Rifai l-a întrebat pe Marian Vanghelie dacă în afară de faimă, putere, dar și dosare la DNA, politica i-a adus și bani.

”Dacă nu intram in politică, cred că astăzi eram unul dintre cei mai bogați trei oameni din România. Nu-mi pare rău că am intrat în politică, am învățat lucruri pe care nu le puteam învăța doar din business, știu to ceea ce se întâmplă în această țară, înțeleg ceea ce se întâmplă în UE. Am căpătat experență. Bani? (...) Poți să faci politică și să ai niște business-uri separate. Se numește că ai făcut bani din politică? Eu fac bani și când dorm. Când eu dorm, oamenii muncesc pentru mine, am oameni foarte mulți care mă respectă, care au încredere în mine, și fac bani și când dorm, pur și simplu. Dacă eu vreau într-o zi să dorm până la 4, eu în timpul ăla fac bani. Nu am făcut bani din politică, în timpul ăla am făcut și bani. Au fost publice, am fost politicianul care a făcut totul public”, a spus Marian Vanghelie.

Pe de altă parte, Marian Vanghelie povestește că atunci când și-a făcut publică prima declarație de avere nu a scris în ea toți banii pe care-i avea, de frică să nu fie dat afară din partid de Ion Iliescu.

”Eu când mi-am depus prima declarație de avere am fost chemat de cei din partid și mi-au spus ”Ești nebun, tu spui că ai atâția bani?” ”Am mai mulți, domnule președinte”. Era prima mea declarație când am ajuns prima dată primar. Din prima zi. Și aveam mai mulți bani decât am scris în declarația de avere, de frică, că Ion Iliescu s-ar fi supărat și m-ar fi dat afară din partid. Pur și simplu! Am întrebat pe cineva, nu o să vă dau numele. Domnule președinte, numai spary-urile de la toaletele dv costă mai mult decât spuneți că luați salariu, cum puteți spune că stați în banii ăștia? Hai să fim corecți și să spunem lucrurilor pe nume. Avem bani și spunem că n-avem bani? Suntem nebuni? Un lider puternic este cel care are bani și se gândește la oameni și care știe să ia decizii. Oamenii săraci nu pot să ia decizii liniștite pentru că se gândesc la familiile lor și la problemele lor. Românii trebui să se gândească ca au nevoie de lideri bogați și de lideri inteligenți”, a spus Marian Vanghelie în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.