Reacția Ginei Pistol, după ce a aflat că a fost înșelată: „Dai cu piciorul la 5 ani de relație”. Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit în urmă cu mulți ani despre infidelitatea în cuplu

Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, iar din rodul iubirii lor a rezultat și o fiică, Josephine pe numele ei, de care ambii părinți sunt extrem de mândri. Blondina trăiește o viață așa cum a visat mereu, însă puțini sunt cei care își mai amintesc de relația pe care a avut-o prezentatoarea TV cu afaceristul de origine libaneză, Nicola Saikaly, la începutul anilor 2000.

La vremea respectivă, Gina Pistol vorbea deschis despre relația amoroasă pe care o avea cu iubitul ei, asumându-și atunci chiar și faptul că știa de aventurile fostului partener.

„L-am iubit pe Nicola și încă îl mai iubesc. Dacă este vorba de vreo femeie, mai mult de o aventură cu ea nu va avea. Mă deranjează să știu că are aventuri, pentru că sunt geloasă. Noi ne vedem în continuare, eu merg acasă, acolo unde am locuit cu el” , declara Gina Pistol, la vremea aceea.

Ba mai mult, după ce ea și afaceristul libanez și-au spus ”Adio”, Gina Pistol a făcut o serie de declarații, menționând că a fost înșelată chiar de două ori.

„Am fost înşelată de două ori. Nu poţi să dai cu piciorul la cinci ani de relaţie, doar pentru că o tipă s-a împiedicat în baie de el” , mai spunea Gina Pistol atunci.

Gina Pistol are numai cuvinte de laudă la adresa actualului partener de viață

Gina Pistol și Smiley sunt extrem de fericiți împreună, mai ales de când în viața lor a apărut și fiica lor, Josephine.

De curând, prezentatoarea TV a făcut chiar o serie de declarații despre soțul ei, unde a povestit cum se comportă, de fapt, artistul în rolul de tată, iar blondina a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

„Din fericire chiar am tras lozul câștigător când vine vorba de bărbatul de lângă mine. Andrei se implică foarte mult în creșterea fetiței noastre. Îi citește povești seara, îi cântă tot felul de cântece, nu ai treabă cu ei doi. Iar atunci când este plecat de acasă o sună seara prin video call să îi zică noapte-bună de fiecare dată. Plus că îi schimbă și pampersul, îi dă și de mâncare. Chiar nu mă plâng în privința acestui lucru. Am fost o norocoasă!”, a declarat Gina Pistol pentru Click!

