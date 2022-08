Reacția Larisei Udilă, după ce a fost întrebată dacă nu cumva a devenit mămică prea devreme: „Până nu am trăit-o pe pielea mea nu am văzut”

In articol:

Larisa Udilă s-a numărat printre cele mai iubite și îndrăgite concurente de la ”Bravo, ai stil”, iar odată cu participarea în cadrul show-ului de modă, bruneta a reușit să atragă o mulțime de fani de partea sa, care îi stau alături la orice pas.

Fosta concurentă de la Kanal D este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează mereu legătura cu admiratorii ei.

Nu de mult, aceasta a organizat pe Instagram o secțiune pentru întrebări, acolo unde le-a dat ocazia urmăritorilor de pe rețeaua de socializare să-i adreseze orice curiozitate ar avea despre ea. Ei bine, zis și făcut!

Un internaut mai curajos a întrebat-o pe Larisa Udilă dacă consideră că vârsta la care l-a născut pe fiul ei, Milan, este una potrivită pentru a deveni mămică, iar răspunsul brunetei nu a întârziat să apară.

„ Nu! (n.r. mi se pare prea devreme). Mi se pare chiar sexy să fii mamă la 23 de ani. Ce întrebare ...”, a fost răspunsul Larisei Udilă.

Larisa Udilă și fiul ei, Milan [Sursa foto: Instagram]

Viața Larisei Udilă, schimbată total după venirea pe lume a fiului său

Larisa Udilă radiază de fericire de când a devenit mămică, iar aceasta susține că este un sentiment unic, de care a auzit și înainte de venirea pe lume a fiului său, însă despre care a spus că nu se aștepta să fie real.

Chiar de ziua de naștere a fiului său, Larisa Udilă a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, acolo unde a explicat cât de mult

i s-a schimbat viața de când Milan s-a născut.

„ Cine spunea ca un copil iti aduce lumina in viata, mare dreptate avea. Auzeam des cum copiii schimba viata oamenilor, pana nu am trăit-o pe pielea mea nu am crezut. In momentul in care tu, iubirea mea infinita, ai aparut... totul s-a schimbat. Prioritățile, responsabilitățile, sentimentele si grijile se rezuma la tine.

Scriu degeaba acest text pentru ca oricat m-as strădui sa explic ce simt, este imposibil sa încapă ceva atat de puternic in niste cuvinte banale. As muri pentru tine oricand si vreau sa iti multumesc ca ne-ai aratat ce inseamna fericirea. Un simplu zambet de-al tau imi vindeca orice rana. La multi ani, Milan! Mama ta isi doreste sa fii sanatatos si sa te ocrotească bunul Dumnezeu, asta te va ajuta sa faci fata oricarei situatii din viață ta. Te iubesc!'', a scris Larisa Udilă pe rețelele de socializare.

