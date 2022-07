Reacția lui Bogdan Mocanu, după ce Andra Volos l-a acuzat că ar fi dat-o afară din casă, în timp ce erau împreună: „Eu știu ce am făcut”

In articol:

Bogdan Mocanu a avut o relație cu Andra Volos. Ambii tineri au fost concurenți în casa ”Puterea Dragostei” și au intrat rapid în sufletele telespectatorilor, ieșind din competiție ca fiind un cuplu. Bogdan și Andra au trecut rapid la pasul următor, așa că s-au mutat împreună, însă la ceva timp s-au despărțit, iar vestea a venit ca un șoc pentru fanii cuplului.

Ei bine, încă de anul trecut, între cei doi foști s-a iscat un adevărat scandal, făcându-și reproșuri publice unul la adresa celuilalt, iar recent, s-a întâmplat la fel, căci Andra Volos l-a acuzat pe fostul partener că ar fi dat-o afară din casă de câteva ori, chiar în timp ce formau un cuplu. Iată reacția lui Bogdan Mocanu!

„Îmi amintesc cu greu ce s-a întâmplat înainte”

Bogdan Mocanu a dat cărțile pe față și a recunoscut că, într-adevăr, a dat-o pe fosta sa iubită afară din casă, însă nu de mai multe ori, așa cum susține ea, ci o singură dată, chiar în momentul în care și-au spus ”Adio” definitiv, dar fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a precizat că a avut motive bine întemeiate pentru a recurge la un astfel de gest.

Citeste si: Bogdan Mocanu, așa cum fanii nu l-au mai văzut până acum! Cum a fost surprins: „Tre' să știi să faci de toate”

„ Da, nu știu cine e (n.r. Andra Volos), dar continuă... Îmi amintesc cu greu ce s-a întâmplat înainte, dar țin minte că a plecat de două, trei ori. De dat afară din casă am dat-o o singură dată și pe bună dreptate și nu am fost absurd, și a fost și ultima dată când am vorbit noi. Nu obișnuiam să o dau afară din casă și s-o chem înapoi ca să continuăm.

Citeste si: “Nu el era bolnav la spital, eu eram” Ramona Olaru a ajuns la spital, însoţită de Cătălin Cazacu- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Doar când ne-am despărțit am dat-o afară din casă. Veneam după două, trei zile de muncă, eram plecat la evenimente, și când mă întorceam acasă mă așteptam să fie curățenie, ordine... sau măcar să fie acasă. Am stat două ore în fața blocului pentru că ea era afară în oraș la ora 1:00 dimineața.'', a declarat Bogdan Mocanu, pentru un post TV.

De asemenea, Andra Volos l-a acuzat pe Bogdan Mocanu chiar că ar fi înșelat-o în timp ce formau un cuplu, iar tânărul nu a ocolit nici aceste acuzații făcute de fosta lui iubită, oferind o serie de declarații despre acest aspect.

Bogdan Mocanu și Jador se vor bate în ring? S-au certat la cuțite și au pus capăt prieteniei! "E blocat peste tot"| EXCLUSIV

Așadar, Bogdan Mocanu spune că, de fapt, Andra a ascultat bârfele și zvonurile care au apărut despre el, dar tânărul susține că nu are nicio problemă privind acest lucru, căci el știe foarte bine cât de implicat a fost în relația cu fosta lui iubită.

„A, da? Și și-a amintit acum după doi ani, nu?( n.r. înșelat). Dacă părerea asta o are ea despre mine și alege să creadă ce spun alți oameni despre mine este fix problema ei. Eu știu ce am făcut, cum am făcut, cât de implicat am fost.

Nu-mi permite religia să zic așa, dar hai să nu vorbim despre filmări pentru că nu vreau să deschid subiectul ăsta, dar dacă există vreo filmare cu mine și cu o altă femeie din perioada în care eram cu ea (n.r. Andra Volos) vreau s-o văd. Eu și acum după doi ani primesc filmări, mesaje, screenshot-uri care nu mă interesează.'', a mai adăugat artistul.

Bogdan Mocanu și Andra Volos [Sursa foto: Instagram]