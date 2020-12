Aseară a avut loc semifinala show-ului culinar ”Chefi la cuțite”, unde s-a stabilit cine trece mai departe în competiție. Concurenții care au intrat în finala emisiunii sunt Roxana Blenche din echipa lui Chef Dumitrescu și Ionuț Belei cu Maria Șandru din echipa lui Chef Bontea. Care a fost reacția lui Chef Cătălin Scărlătescu, după ce a rămas fără niciun om în finala ”Chefi la cuțite” veți afla din rândurile următoare.

In articol:

Cei trei finaliști: Roxana Blenche, Ionuț Belei și Maria Șandru vor găti în Finala ”Chefi la cuțite” timp de 4 ore, alături de echipele pe care și le vor alege, din rândul tuturor concurenților care au participat în acest sezon.

Reacția lui Chef Cătălin Scărlătescu, după ce a rămas fără niciun om în finala ”Chefi la cuțite”

Doi concurenți au obținut același punctaj la proba de gătit, Paul Maxim din echipa lui Scărlătescu și Maria Șandru din echipa lui Sorin Bontea.

”Nu e suprinzător, chiar mă bucur pentru Paul că a ajuns până aici, deja și-a depășit condiția, deja e pe același piedestal cu Blenche și cu Ionuț.”, a spus Chef Scărlătescu când a auzit rezultatul obținut de concurentul său.

Alegerea celui de-al treilea finalist a căzut pe umerii lui Chef Dumitrescu, fiindcă ceilalți doi jurați nu au căzut de acord asupra unui concurent. Chef Bontea o voia pe Maria Șandru în finală, iar Chef Scărlăteascu pe Paul Maxim.

După lungi cugetări și mai ales ezitări, Chef Dumitrescu a ales ca Maria Șandru să meargă mai departe în finală.

Citeste si: S-a înființat la Ministerul Educației comisia de avizat WC-uri. Ce se întâmplă acum - evz.ro

Citeste si: Lichidul care previne infectarea cu noul coronavirus. Ce spune Streinu Cercel despre apa de la robinet - bzi.ro

”Foarte ciudat și de neînțeles, dar na...e trist. E dureros să ajungi până în finală exact atunci să nu ai pe nimeni. Am încercat să îi motivez, am încercat să îi învăt, am încercat să le dau sfaturi ca și cum aș fi fost eu în locul lor. Îmi pare foarte rău pentru Paul, a avut șansa lui, a fost readus în echipă din postura de concurent plecat acasă și uite că a ajuns atât de aproape de finală, dar i-a lipsit exact un punct.”, a spus Cătălin Scărlătescu după alegerea făcută de Chef Florin.

Citeste si: Când are loc finala sezonului 8 Chefi la Cuțite. Antena 1 face anunțul mult așteptat de fanii emisiunii. Cine se confruntă în marea finală

Paul Maxim[Sursa foto: Instagram]

Reacția lui Paul Maxim după eliminare

Paul Maxim a fost eliminat din competiție după ce Chef Dumitrescu a ales-o pe Maria Șandru. Concurentul lui Scărlătescu este de părere că alegerea lui Florin Dumitrescu face parte dintr-o strategie.

„Plec.... Da.. plec!

Dar plec ,cu capul sus, mândru de mine , mândru că am ajuns până aici…

Cea mai mare dezamăgire a mea .. chef Cătălin Scărlătescu a rămas fără om în finală…Dar nu-i nimic… e ca în tenis, câștigi, câștigi meciul... Nu-i nimic...

Azi am câștigat , am câștigat prieteni…

Dar ce vreau sa zic ,tenisul e pentru învingători ,

Iar tenisul e pentru sportivi... Iar chef Florin Dumitrescu nu e un sportiv, e un strateg bun care a gândit-o doar pentru el ...

Nu-i nimic pierdut…eu doar am câștigat…

Multe am câștigat ....

Eu mi-am făcut datoria față de chef Cătălin Scărlătescu.

Va pup și ne vedem in finală !”, a scris Paul Maxim pe Instagram.

Citeste si: Cine sunt cei 3 finaliști de la „Chefi la cuțite” 2020 sezonul 8. Unul dintre jurați a rămas fără om în Marea Finală

Maria Sandru[Sursa foto: Facebook]

Reacția Mariei Șandru după ce a ajuns în finala ”Chefi la cuțite”

Maria Șandru este fericită că a ajuns până aici și mândră de realizarea ei.

”O seară plină de emoții. Finaliștii dungilor”, a scris ea în dreptul mai multor imagini cu ea și cu Ionuț Belei.

Victoriile lui Chef Scărlătescu de-a-lungul celor 8 sezoane de ”Chefi la cuțite”

Sezonul cu numărul 3 i-a adus noroc lui Chef Scărlătescu. Concurentul său, Iulian Gianny Bănuță a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Totodată și în sezonul 7, concurentul care a câștigat competiția, Alex Comerzan, a făcut parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu.

În sezonul 8 lui Chef Scărlătescu nu i-a surâs norocul. În finala competiției a rămas fără niciun concurent.