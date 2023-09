Reacția lui Ciprian Marica după ce marele Balon de Aur a devenit acționar la Farul Constanța: „Am reușit intr-un timp scurt să depășim așteptările celor mai optimiști suporteri”

In articol:

Din poziția de investitor la Farul Constanța, cu 10 la sută din pachetul de acțiuni ale clubului, Ciprian Marica a reacționat după ce a aflat de știrea momentului din fotbalul intern.

Brazilianula preluat acțiuni la, campioana din

Fostul număr 9 al selecționatei României a subliniat că formația din Ovidiu și-a conturat un plan cu ținte destul de ridicate. Marica este unul dintre principalii oameni care au contribuit activ și au adus schimbări pentru ca renașterea clubului din Constanța să fie posibilă.

Ciprian Marica: „Am reușit intr-un timp scurt să depășim așteptările celor mai optimiști suporteri”

„Când am preluat Farul, am promis că salvarea unui brand al fotbalului românesc nu este obiectivul final, ci că voi face totul ca acest club sa ajungă unde nu a fost niciodată!

Parteneriatul cu Gică Hagi a devenit garanția unui proiect unic și momentul unui salt uriaș în dezvoltarea clubului.

Împreună cu Gică Hagi am redat comunității un club mai solid decât a fost vreodată în istoria sa de 100 de ani. Am reușit intr-un timp scurt să depășim așteptările celor mai optimiști suporteri. Și asta pentru că Farul este construit pe o structură de profesionalism asigurată de foști mari fotbaliști care au evoluat la cel mai înalt nivel.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Pedeapsa maximă admisă în România pentru bărbatul care a răpit şi violat două fetițe. Cât va sta după gratii Constantin Zapan- stirileprotv.ro

Iar Implicarea la Farul a unei legende ca Rivaldo, alături de Gică Hagi și Gică Popescu, reprezintă o garanție că ne propunem obiective și mai îndrăznețe, că strategia clubului este extrem de ambițioasă!” , a scris Marica, pe pagina de Facebook.

Citește și: Ilkay Gundogan:„Vă mulțumim pentru timpul petrecut împreună, pentru apreciere reciprocă și pentru colaborare”. Ce mesaj a avut jucătorul Barcelonei la adresa lui Hansi Flick, cel care a fost demis din funcția de selecționer

Ciprian Marica, investitor la Farul Constanța [Sursa foto: Facebook Ciprian Marica]

Citește și: Marius Șumudică a declarat care este jucătorul pe care și-l dorește la Gaziantep: „Singurul jucător pe care mi-l doresc în acest moment”

Citeste si: „Nu poți să stai cu un om dacă ajungi să nu te mai înțelegi. Mai bine să te desparți și copilul să fie educat într-un mediu mai sănătos.” Georgiana Lobonț, părere sinceră despre divorț- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Anul școlar 2023-2024 între promisiuni și incertitudini. ”Profesorii de calitate creează școli de calitate, astfel că au nevoie de tot suportul posibil din partea societății”- stirilekanald.ro

Citeste si: Șoc în lumea muzicii! Un artist celebru, prins sub influența substanțelor interzise la volan. A rămas fără permis de conducere și s-a ales și cu dosar penal- radioimpuls.ro

Gică Popescu: „Alegerea sa validează munca pe care noi am depus-o în ultimii ani”

Gică Popescu, președintele clubului, a dezvăluit cum a fost convins legendarul Rivaldo să se alăture proiectului.

„Pentru Farul, dar cred că în aceeași măsură pentru orașul Constanța și cu toată convingerea pot spune că inclusiv pentru România, faptul că o legendă a fotbalului mondial a decis să investească în țara noastră este fantastic.

Este o mare bucurie că ne întâlnim acum, în echipa Farului, unde va fi incredibil să beneficiem de experiența și calitatea sa. Sunt convins că stabilitatea clubului, pentru că ne mândrim că în ultimii șase ani am fost printre foarte puținii care am încheiat mereu pe plus raportul financiar, performanțele foarte mari obținute chiar și cu bugete mici comparativ cu multe alte formații, au fost argumente importante pentru ca Rivaldo și, sperăm pe viitor ca și alții să i se alăture, sa investească la Farul.

Alegerea sa validează munca pe care noi am depus-o în ultimii ani. Bun venit, Riva, este o onoare pentru noi și împreună vom fi și mai puternici” , a spus Gică Popescu, în comunicatul oficial emis de gruparea constănțeană.