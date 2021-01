Reacția lui Dani Mocanu, după ce Snoop Dogg s-a filmat pe melodia lui Florin Salam: ” I love you, Snoop!”

Prima reacție a lui Dani Mocanu, după ce rapperul american, Snoop Dogg , s-a filmat pe melodia lui Florin Salam.

Clipul în care Snoop Dogg îl ascultă pe Florin Salam a devenit viral, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Care a fost reacția lui Dani Mocanu, după ce Snoop Dogg s-a filmat pe melodia lui Florin Salam? Ei, bine, Dani Mocanu susține că înainte de a dansa pe piesa lui Florin Salam, rapperul american s-a distrat de minune pe manelele lui.

Reacția lui Dani Mocanu

Dani Mocanu a scris pe rețelele de socializare că Snoop Dogg dansează de mult pe piesele lui.

”Pe muzica mea dansează de mult... nu de azi!!! I love you, Snoop! Trăiască familia ta.”, a scris Dani Mocanu pe contul de Instagram.

Dani Mocanu[Sursa foto: Instagram]

Dani Mocanu a renunțat la manele

Manelistul

s-a lăsat de manele de la 1 ianuarie. Dani Mocanu a anunțat că vrea să își dedice viața lui Iisus și să îi urmeze calea.

”Am terminat cariera pe locul 1, locul 2 și separat încă vreo patru materiale marca Dani Mocanu prin trending. Vreau să specific că nimeni nu a ajuns la această performanță ... poate prin colaborări și colaborările nu se pun. Eu m-am bătut singur cu voi toți și v-am demonstrat ca va pun pe butuci cu toate colaborările voastre. V-am călcat in picioare indiferent ca ati cântat cate 3 sau cate 5 pe piese. Pupați-mi mâinile ca am schimbat muzica in România !!!Adios - va pupă șefu vostru 🤫”, a scris Dani Mocanu pe contul său de Instagram!

Însă fanii manelistului nu au agreat această decizie și i-au transmis lui Dani Mocanu cât de rău le pare pentru că a luat această decizie.

”Industria muzicală nu va mai fi la fel fără tine / Vei rămâne în sufletele noastre indiferent de ceea ce va fi de acum înainte / O să ne lipsești Dănuțule / Nu ne lăsa așa, am crescut pe melodiile tale / Rămâi aici cu noi/ ”,au fost doar câteva dintre reacțiile internauților de la postarea artistului.